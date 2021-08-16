Ertuğruloğlu İstanbul’a hareket etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda 17-20 Ağustos 2021 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF) katılmak üzere bugün İstanbul’a hareket etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı açılışı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuk heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.





