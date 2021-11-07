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Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi

Bir zamanlar çobanların giydiği keçi kılı ve koyun yününden üretilen abaların pantolon ve yelekleri farklı kesimler tarafından da büyük ilgi görüyor.

07 Kasım 2021 Pazar 18:57
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Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi
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Bir zamanlar çobanların giydiği abalar, son zamanlarda doğal ve sağlıklı olması sebebiyle farklı kesimler tarafından da tercih ediliyor.

Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi - 2

Keçi kılı ve koyun yününden üretilen aba kıyafetler, doğal ve kalın yapısıyla giyenleri soğuk kış günlerinde bile üşütmüyor. Bilhassa romatizmal hastalıkları olanların tercihi olan abalar, çoban kıyafeti olarak biliniyor.

Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi - 3

Son yıllarda doğal ürünlere olan taleple birlikte abalara talep arttı. Toplumdaki her kesim vatandaş tarafından ilgi gören aba giysilerin pantolon ve yelekleri büyük ilgi görüyor. Bu kıyafetleri giyenler kendilerine farklı bir tarz oluştururken, kendini soğuktan sağlıklı şekilde korumuş oluyor.

Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi - 4

Yünden yapılan aba pantolon ve yeleklerin takımı 150 liradan satılıyor. Doğal malzemesine rağmen fiyatı uygun olan abalar vatandaşların ilgisini çekiyor.

Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi - 5

20 yıldır kış aylarında aba giydiğini ifade eden Ramazan Koç, "Bu kıyafetler doğal yünden yapılıyor. Giydiğin zaman hiç üşütmüyor. Ben sürekli giyiyorum, çok memnunum. Son zamanlarda herkes giymeye başladı" dedi.

Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi - 6

Bursa'da 50 yıldır aba sattığını belirten Uğur Sönmez, "Abalar koyun yününden yapılıyor. Biz de dikiyoruz. Bu abaları eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin tercihi oldu. Bu ürün çok sağlıklı. Giyeni ısıtıyor. Ayrıca romatizma hastalığı olanlar bunu tercih ediyor. Abaların takımını 150 liradan satıyoruz. Bu ürünleri 50 yıldır yapıp satıyorum" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Aba
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