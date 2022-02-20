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Estetik kaygılarla yaşam alanlarınızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz

Astrolog Murat İpek'ten 20 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

20 Şubat 2022 Pazar 09:03
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Estetik kaygılarla yaşam alanlarınızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz
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Koç

Umduğunuz huzuru nezaket ve tatlı dil ile ikili ilişkilerde bulabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken basit ama etkili yolları bulun.

Boğa

Bugün dik başlılık yerine uyumlu davranmayı deneyin. Sizden daha iyi olan fikirlere böylece tanıklık edebilirsiniz.

İkizler

Yeni eşyalar mevcuttaki alanlarınızın havasını değiştirebilir. İhtiyacınız olan biraz daha estetik.

Yengeç

Aile evinizde değişikliklere gidilebilirsiniz. Küs olduğunuz ilişkilerinizde göstereceğiniz çabalar olumlu karşılanır.

Aslan

Eski arkadaşlar, dostlar karşınıza çıkabilir, durduk yere aklınıza gelebilir. Zamanda yolculuğu deneyimleyebilirsiniz. Her anın bir güzelliği vardır.

Başak

Evinizi güzelleştirmek için çiçek, tablo vb. alabilirsiniz. Tarzınızdan farklı parçalar ilginizi çekebilir.

Terazi

Kimin derdi olsa sizde devasını bulur bugün. Bulamasa bile güler yüzünüz ile huzur bulur. Siz ve fikirleriniz iyilik, güzellikten yana.

Akrep

Derin planlarınızı tasarladıktan sonra etrafınızla paylaşabilir, üzerine fikir geliştiren konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Yay

Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize ihtiyaç duyuyorsunuz. Paylaşıma açık olun ve onlara zaman ayırmaya bakın.

Oğlak

İstediğiniz yerdeyken objektif olmak, tevazu göstermek daha kolay oluyor değil mi? Tavrınızı koruyun, sizi daha da ileri taşıyacak.

Kova

Yaptığınız her konuşmada, girdiğiniz her işte ruhunuzu yansıtabilirsiniz. Akıl dolu bakışlarınız sizi görenleri cezbediyor.

Balık

Eşiniz ile basit bir kutlama yapabilir, bu kutlama ile eksikliğini duyduğunuz yakınlığı birbirinize gösterebilirsiniz. Hayal dünyasının kapıları bir süre daha açık ama cereyanda kalmayın.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Murat İpekTeraziBoğaYay
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