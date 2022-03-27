Evleneceklere kötü haber!

Yüksek kur ve enflasyon evlenecekleri de vurdu. Çeyizden düğün mekânına kadar tüm evlilik maliyeti son bir yılda yüzde 85-115 aralığında arttı.

Ham madde fiyatlarındaki artışların sürmesi ve üretici enflasyonunun üç haneli rakamlara ulaşması, ürünlerin fiyatlarında ciddi zamlara neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ülke genelindeki ortalama fiyatları bile düğün organizasyonu, gelinlik gibi harcamalar hariç, sadece ev kurmanın bedelindeki ciddi artışı gözler önüne seriyor.

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA FİYATLARI UÇTU

Buna göre, ülke genelindeki ortalama fiyatlara göre yemek odası takımı son bir yılda (2021-2022 Şubat) yüzde 59,5 zamlanarak yaklaşık 12 bin TL’ye yükselirken, oturma odası takımı son bir yılda yüzde 68,6 zamlanarak 13 bin TL’yi aştı.

Beyaz eşya fiyatlarına bakıldığındaysa, çamaşır makinesi fiyatlarının son bir yılda yüzde 85,2 artışla 6 bin 529 TL’yi aştığı görülüyor. Aynı dönem aralığında bulaşık makinesi yüzde 104,5 artışla 6 bin 638 TL’yi aşarken, buzdolabı fiyatları ise yüzde 105,3 artışla 9 bin lirayı aştı. Geçen yıl 4 bin 300 TL olan buzdolabı fiyatı, bu yıl 9 bin 30 liraya yükselmiş oldu.

Bunun dışında, elektrikli ev aletlerinin fiyatları son bir yılda yüzde 95 zamlanarak 1000 liraya dayanırken, fırın fiyatları ise yıllık yüzde 115 artarak 4 bin 400 lirayı aşmış durumda.

Ancak, büyükşehirlerdeki mobilya ya da beyaz eşya mağazalarındaki fiyatlar TÜİK’in madde sepetinde yer alan fiyatların iki katından fazla.

YEMEKLİ DÜĞÜNLER 40 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Diğer yandan, evlilik ekonomisi gelinlik, damatlık, kuaför, fotoğraf çekimi, davetiye, kına ve düğün mekânları gibi toplam 22 iş kolunu kapsıyor.

2022 itibarıyla ortalama büyüklükteki bir düğün salonunda yemeksiz düğün yapmanın bedeli 15-17 bin TL aralığında iken, kokteyl konseptli (ordövr tabaklı) düğün yapmanın bedeli 17 bin TL ila 20 bin TL’den başlayıp, 30 bin liraya kadar çıkıyor.

Yaygın bir düğün organizasyon firmasının bir yetkilisinden aldığımız bilgilere göre, yemekli düğünler için verilen kişi başı verilen fiyatlar en az 100-150 TL. Ancak yemekli organizasyonlarda gerek salonlar gerek diğer mekânların davetli sayısını çoğunlukla 400 kişi olacak şekilde tuttuğunu aktaran yetkili, bu yüzden ödenecek tutarın da en az 40 bin TL’den başladığını söyledi. Daha az davetli gelse de, çiftler bu tutarı ödenmek durumunda kalıyor.

Pandemiden önce, 2019’un sonlarında 40 bin TL’ye yemekli bir otel düğünü yapılabildiğini kaydeden yetkili, şu an itibarıyla ise bir otel düğününün 150-200 bin TL’yi aştığını anlattı.

Pandemiden önce düğün salonlarındaki yemeksiz düğünler ise 8 bin TL’den başlarken, yemekli düğünlerin fiyatı ise 15 bin lirayı buluyordu.

5 YIL ÖNCE HEPSİ 50 BİN TL TUTUYORDU

Öte yandan, 2017’de züccaciye, ev tekstili ve beyaz eşya alışverişiyle birlikte, bir düğün için yapılan ortalama masraf 50 bin lira idi. Mobilya alışverişi 10 bin TL ila 25 bin TL aralığında iken, beyaz eşya alışverişi ise 3 bin TL ila 10 bin TL aralığında değişiyordu.

2017’de 50 bin lira olan evlilik maliyeti 2018’de 70 bin liraya ulaşırken, 2019’da 90 bin lirayı aşmıştı.

Gelinen noktada, beyaz eşyadan mobilyaya, kına ve düğün organizasyonundan gelinlik ve damatlığa ve diğer irili ufaklı tüm giderlere kadar ev kurmanın maliyeti 200 bin liraya dayanmış durumda.