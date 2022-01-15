FBI verilerine göre suç oranı en yüksek burçlar belli oldu!

Yıllardır tartışılan tehlikeli burçlar konusu FBI'ın resmi sitesinde yer almıyor. Buna rağmen astroloji meraklıları en tehlikeli burçları tekrar tartışıyor...

KOÇ BURCU LİSTENİN ORTALARINDA

İnatçılıkları ve aniden parlamalarıyla ünlü olan koç burçları listeye ortalardan girdi. Asi ve inatçı bir burç olan koçlar listenin ilk beşinde yer alıyor. Analizlere göre koç burcuna mensup azılı suçlular, cinayetlerin çoğunu cinnet anında işliyor ve sonrasında pişmanlık duyuyorlar.

BOĞA BURCU TEHLİKELİ BURÇLARDAN BİRİ

Boğa burçları sabırlı, sabit fikirli ve inatçıdır. Öfkeleri, hırslı yapıları, güçlü karakterleri ile bilinen boğalar, listenin üst sıralarında! Boğalar dolandırıcılık gibi parasal konularda daha çok suçlu çıkarıyor. Kendilerine çıkar sağlama amaçlı cinayetler işlemekten çekinmiyorlar.

EN TEHLİKLİ BURÇ İKİZLER

İkizler burcunun en zararsız burç olduğunu tahmin eder miydiniz? İstatistiklere göre en zararsız burç ikizler...Ne yaptığı kestirilemez ve değişken tavrından dolayı ikizler burcunun tehlikeli olduğu düşünülse de aslında hiç doğru değil.

EN TEHLİKELİ BURÇ YENGEÇ

Yengeç burcu en çok psikopatı barındıran burç olarak zirvede yer alıyor. Çok duygusal burçlardan biri kabul edilen yengeçler, aslında yaşadıkları zorlukları hep içine atıyor ve sıkıntılarını hiç dile getirmiyor. Bunun sonucunda ani patlamalar yaşıyorlar ve bir anlık öfkeyle suça daha çok karışıyorlar. Çok duysal oldukları için işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu kıskançlık gibi duygusal temellere dayanıyor.

EN ZARARSIZ ÜÇÜNCÜ BURÇ ASLAN

Çoğu zaman ortamdaki ilgiyi üzerinde toplamak isteyen, hırslı bir burç olarak bilinen aslan en zararsız üçüncü burçmuş. Genelde ünlü olmak ve tanınmak isteyen lider ruhlu bu burçlar aslında karakterlerine uygun cinayetler işliyor.

BAŞAKLAR LİSTENİN SONLARINDA

Titiz ve muntazam bir burç olan başaklar en psikopat sekizinci burç olarak belirlendi. Temiz ve planlı olan bu burçlar işledikleri cinayetleri de en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Bu nedenle bu burçta cinayet işleyenlerin kanıtları yok etme ve yakalanmama konusunda başarılı olduğu iddia ediliyor.

TERAZİ DE LİSTENİN SONUNDA

Adaletli olmaya özen gösteren, sanatçı ruhuyla öne çıkan terazi burcu listenin sonlarında, yani dokuzuncu sırada. Huzuru bilen ve arzulayan terazi burçları savaşı sevmez ve huzuru bozacak şeylere karşı çıkar. Adaletli, sabırlı ve kibar yapısıyla bilinen bir burç olan terazi, analize göre keyiften değil zor durumda adaleti sağlama amaçlı cinayet işliyor.

AKREPLER EN TEHLİKELİ İKİNCİ BURÇ

Akrep insanları sırlarını iyi saklarlar. Hep bir gizemli yanları vardır ve hiçbir zaman bir akrebin ne düşündüğünü bilemezsiniz. Karşı tarafın fotokopisini çeker gibi, zayıflıklarını ve güçlü hallerini fark ederler. En ince ayrıntıları gözlemleyen akrep, bu nedenle en tehlikeli ikinci burç. Kendilerine yapılan kötülüğü asla unutmayan ve merhametsizliğe misli ile karşılık veren akrep burcuna mensup suçlular işledikleri cinayetlerin çoğunu acı verici ve sadistçe yöntemlerle gerçekleştirmiş. Dünyanın en ünlü psikopatlarından Charles Manson da akrep burcudur...

EN TEHLİKELİ BİR DİĞER BURÇ İSE YAY

Yay burcunun listede ilk sırada olmamasının tek sebebi cinayetlerin çoğunu kendisinin değil emrindeki diğer kişilere işletmiş olması verilere göre yay burçlarına mensup suçluların fazla olduğu gözlenmiş. Karizmatik tavırları ve zekası ile etraflarındaki herkesin saygısını kazanıp liderliğini ilan eden yay burçları mafya babalığı ya da uyuşturucu baronluğu gibi akılalmaz konumlar elde edebiliyorlar. Örneğin Pablo Escobar, Ted Bundy, Lucky Luciano, Charles Bronson gibi mutlaka adını duyduğunuz suçluların çoğu Yay burcuydu.

OĞLAK LİSTENİN ORTALARINDA

Oğlak burcu listenin ortasında yer alıyor. Bu burç sayısal olarak ortalama civarda katil ve psikopat barındırsa da, içinde bulunan katiller gelmiş geçmiş diğer katiller arasında en çok sayıda cinayeti işleyenlerden oluşuyor.

KOVALAR EN ZARARSIZ İKİNCİ BURÇ

Yenilikler çıkarmak, icat etmek, farklı çözüm yolları bulmak için çalışan kova burçları en tehlikesiz ikinci burç olarak biliniyor. Diğer yandan insanları ve olayları manipüle etme yetenekleri yüksek olan bu burcun mensupları, yaptıkları psikopatlıkların üstünü örtebildikleri ve asla yakalanmadıkları için bu kadar masum gözüküyor da olabilirler.

BALIK BURÇLARININDUYGUSAL OLDUĞUNA BAKMAYIN

Birçok kişi balık burcunun duygusallığı konusunda aynı fikirde. Ancak istatistiklere göre yumuşak kalpliliği ve duygusallığıyla bilinen balık burcu sanıldığı kadar masum değil. En garip ve korkutucu cinsten seri katiller bu gruptan çıkıyor. Balık burcu suçlularından örnek olarak palyaço kılığıyla cinayetler işleyen ABD'nin en meşhur seri katillerinden John Wayne Gacy gösterilebilir