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Feci kaza! Aydınlatma direğine çarptı

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

18 Eylül 2022 Pazar 15:08
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Feci kaza! Aydınlatma direğine çarptı


Saat 13.00 sıralarında,  Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde, Alperen TEKİN (E-26), yönetimindeki LN 842 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada GAÜ çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje ardından refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır.  Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Alperen TEKİN ile araçta yolcu olarak bulunan Gül Sonet Bozok (K-26) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıGirne Alsancak
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