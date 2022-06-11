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Gazimağusa'da korkutan kaza!

Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 23:26
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Gazimağusa'da korkutan kaza!
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11.06.2022 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde Damla Nailer (K-35), yönetimindeki SA 971 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada aynı istikamete doğru seyreden Ahmet SERİN (E-48) kullanımındaki bisiklete çarpmıştır.  Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ahmet SERİN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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