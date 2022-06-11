11.06.2022 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde Damla Nailer (K-35), yönetimindeki SA 971 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada aynı istikamete doğru seyreden Ahmet SERİN (E-48) kullanımındaki bisiklete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ahmet SERİN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
Gazimağusa'da korkutan kaza!
Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.
11 Haziran 2022 Cumartesi 23:26
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