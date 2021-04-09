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Gençlik Dairesi Müdürü Eren, Genç Bilişimciler Ve İnavosyon Derneğini Kabul Etti

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Genç Bilişimciler ve İnavosyon Derneği Başkanı Alkın Halitoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

09 Nisan 2021 Cuma 13:00
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Gençlik Dairesi Müdürü Eren, Genç Bilişimciler Ve İnavosyon Derneğini Kabul Etti

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halitoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çağın bilgisayar çağı olduğuna vurgu yaptı. Eren, dünyadaki her sistemin bilgisayar üzerine kurulduğunu belirterek, gençlerin bu alanda kendini geliştirmesinin önemine dikkat çekti. 
Gençlerin güvenli internet kullanımı ve kontrollü sosyal medya kullanımına da dikkat etmesi gerektiğini de vurgulayan Eren, Genç Bilişimciler ve İnavasyon Derneği ile gençler için ne tür projeler üretebileceklerini görüştü. 

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