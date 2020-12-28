Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

GİRNE BELEDİYESİ EKİPLERİ BELLAPAİS’TE FİDAN DİKTİ

Girne Belediyesi Park ve Bahçeler bölümüne bağlı ekipler hafta sonu, Bellapais bölgesi Fidan Sokak’taki arazide zeytin fidanı dikti.

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:28
539 Okunma
GİRNE BELEDİYESİ EKİPLERİ BELLAPAİS’TE FİDAN DİKTİ

Girne Belediyesi Park ve Bahçeler bölümüne bağlı ekipler hafta sonu, Bellapais bölgesi Fidan Sokak’taki arazide zeytin fidanı dikti.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ağaçlandırmaya Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ile Bellapais Muhtarı Niyazi Engin de katıldı.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, ağaç ve özellikle zeytin fidanı dikme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, geleceğe daha yeşil bir Girne bırakabilmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Güngördü, ağaç dikme çalışmalarına katkı koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Sağlığımızı sadece “koronavirüs” mü bozuyor? Sadece Covid – 19 mu öldürücüdür?
Sağlığımızı sadece “koronavirüs” mü bozuyor? Sadece Covid – 19 mu öldürücüdür?
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 27 Aralık 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 27 Aralık 2020
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim