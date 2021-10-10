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Günlük Burç Yorumları/ 10 Ekim 2021

Astrolog Murat İpek'ten 10 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

10 Ekim 2021 Pazar 10:15
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Günlük Burç Yorumları/ 10 Ekim 2021
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Merkür ile Mars sıkı arkadaş.

Hırsızlık ve dolandırıcılığa dikkat edin! Bugün olmadık tipler kapınızı çalabilir. Dikkatli olun!

Koç

Canınız coşkun hareket etmek isteyebilir ama karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olabilirsiniz, sakin olun.

Boğa

Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Çevrenizle ilgili kalın bugün derim.

İkizler

Yeteneklerinizi kullanın! Bugün sizin için söylenebilecek en güzel söz. Yaratıcılık gerektiren işlere girişebilirsiniz.

Yengeç

Spor ve sağlıklı beslenmeye kendinizi adayacağınız bir gün olabilir. Bugün kendinizi olabildiğince ortaya koymaya gayret edin.

Aslan

Aşk ve ilişkiler konusunda hareketli bir gün yaşamanız söz konusu olabilir. Aman iyice anlamadan karşınızdakini yargılamayın.

Başak

Anne, baba, ailede büyük kim varsa bugün size yerli yersiz sorunlarla gelebilir. Yapacaklarınızı gülümseyerek yapmaya gayret edin.

Terazi

Kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla gayet güzel bir gün geçirmeniz olası. Bugünü güzel değerlendirmeye bakın derim.

Akrep

Parayla ilgili konularda önünüz açılabilir. Güzel haberler alabilirsiniz. Bu konuda yapmanız gerekenler varsa tatil falan demeden yapın derim.

Yay

Kendinizi herhangi bir konuda zorlamayın bugün. Sıkıntıya gelmemeniz gereken zamanlardasınız. Psikolojinize dikkat edin.

Oğlak

Uykunuza dikkat etmeniz gereken bir gün. Ruh sağlığınızı korumanız gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Koruyun kendinizi.

Kova

Bugün, iletişim konusunda manasızlıklar peş peşe gelebilir. Olabildiğince doğru anlamaya ve konuşmaya gayret edin.

Son Güncelleme: 10.10.2021 10:23
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç YorumlarıMurat İpek
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