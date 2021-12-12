Günlük Burç Yorumları / 12 Aralık 2021

Koç

Planlarınızı, harcamalarınızı ve başkalarıyla etkileşiminizi sınırlayın. Kendinizi onarmak için biraz sessizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz.

Boğa

Sizin için kimin ve neyin önemli olduğuna odaklanırsanız, çok daha iyi ilişkiler kurabilirsiniz. İnsanların sevgisinden korkmayın.

İkizler

Önemli bir karar verme aşamasında iseniz hele bugün kendinizi az da olsa gürültüden, patırtıdan uzaklaştırın derim.

Yengeç

Aile üyelerini ilgilendiren konuları duygusal tarafından ele alarak aklınızdan geçenleri ifade edebilirsiniz. Manipülasyon yapmayın ama!

Aslan

Doğrudan, yürekten konuşursanız ne kadar çok şey başarabileceğinize şaşırabilirsiniz bugün.

Başak

Bugün düşüncelerinizi kendinize saklayın, sevdiklerinizi üzmekten kurtulmuş olursunuz. Bugün ak derken kara anlayabilir karşınızdakiler.

Terazi

Abartmaya meyilli olabilirsiniz bugün. Kendinizi yoklayın, verilen sözleri yerine getirmek için kendinize yeterince zaman ayırabilecek misiniz?

Akrep

Bugün sizi neyin aşağı çektiğini düşünün ve o sorununu ortadan kaldırın. Gerekli değişiklikleri yaptığınız için memnun olacaksınız.

Yay

Bugün neyin daha önemli olduğuna dikkat edin. Sorumluluklarınıza dikkat edin ve başkalarının işlerine öyle burnunuzu olur olmadık sokmayın.

Oğlak

Birinin size yeterince ilgi göstermediğini düşünüyorsanız, nedenini düşünün. Aşk ve ilişkilerde bir anda durum karışabilir.

Kova

Her şeyi bu kadar ciddiye almayın bugün. Anın tadını çıkarın ve bir değişiklik olsun hayatınızda arkadaşlarınızla ve ailenizle eğlenin, zaman geçirin.

Balık

Arkadaşlarınızı davet edin veya bir aile toplantısı yapın. Bazen boşa geçen zamanmış gibi duran anların değerini çok sonra fark edebilirsiniz.