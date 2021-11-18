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Günlük Burç Yorumları / 18 Kasım 2021

Astrolog Murat İpek'ten 18 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

18 Kasım 2021 Perşembe 09:25
267 Okunma
Günlük Burç Yorumları / 18 Kasım 2021
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Koç

Para durumunuz veya finansal hedefleriniz hakkında birisiyle bir anlaşma olabilir. Olabildiğince dikkatli davranın.

Boğa

Aşırıya kaçma eğilimi uyandıran duygular, kendinize her zamanki sınırlarınızı hatırlatmak durumunda kalabilir.

İkizler

Bugün makul bir şekilde yönetebileceğinizden çok fazla proje üstlenmek veya daha fazla etkinlik düzenlemek çok cazip gelebilir.

Yengeç

Bugün; kendiniz, özel bir kişi veya hayatınızdaki bir proje hakkında anlamlı bir şeyler öğrenmeniz pek mümkün.

Aslan

Size en yakın duran insanlarda güç oyunları ortaya çıkabileceğinden biraz gerginlik yaşayabilirsiniz.

Başak

Oldukça kararlı ve hırslısınız, finansal veya iş sorununu oldukça yaratıcı bir şekilde çözebilirsiniz. Hadi sıvayın kolları.

Terazi

Bir projenin ne kadar çaba veya kaynak gerektirdiğini yanlış değerlendirmediğinize dikkat edin.

Akrep

Başkalarının beklediğini yapmak için güçlü bir çekim hissediyor olabilirsin, ama kendi işini, kendi yolunu yapmaya adadın.

Yay

Hoşnutsuzluk duygularınız harekete geçse de, duygularınızı yüksek sesle ve net bir şekilde önce kendinize konuşun.

Oğlak

Bugünü düşüncelerinizi geliştirmek ve yapacak yeni şeyler aramak için kullanın. İyi sonuçlar alabilirsiniz.

Kova

Gerçek olamayacak kadar iyi görünen şeyler, bekle ve gör yaklaşımınızın bir sonucu neden olmasın? Biraz sabır.

Balık

En iyi sonuçlar için anlık tepkiler vermek yerine bir oyun planı geliştirin. Yapılan bir bağlantı veya paylaşılan bir an önemli ve anlamlı olabilir.

Anahtar Kelimeler:
TeraziAslanBoğaKovaYayBaşakBalıkMurat İpek
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