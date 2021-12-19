Günlük Burç Yorumları / 19 Aralık 2021

Koç

Fiziksel ve duygusal durumunuza dair elle tutulur atılımlara başlayın artık. Elde ettiğiniz sonuçlardan memnun kalacaksınız.

Boğa

Çevrenizdekilerin manasız davranışlarını kontrol etmek bugün canınızı sıkabilir. Pişman olacağın bir şey yapmadan önce dur ve düşün.

İkizler

Ne yaparsan yap ama bugün milletin işine gücüne karışma. Ve tabii haklarında başkalarıyla da konuşmamaya dikkat et.

Yengeç

Size sunulan bilgilere bugün biraz kuşkuyla yaklaşın. Her okuduğunuz, her duyduğunuz doğru olacak diye bir şey yok.

Aslan

Neyi başarmaya çalıştığınızı gözden kaçırmayın. Olmuyorsa durmayı, bırakmayı da bilmelisiniz. Orantılı olun kendinize.

Başak

Şimdi yapmanız gerekenleri ertelemenin veya birinin sizden talepte bulunmasına izin vermenin zamanı değil.

Terazi

Çevrenizdekilerden farklı bir yol izlemeye kalkarsanız endişelenmeyin. Hayat denemek üstüne kurulu bir senaryo ve bunu iyi oynayın yeter.

Akrep

Sevgi, mutluluk ve size daha fazla neşe getiren bir yaşam tarzı arayın. Kendinize güvenin ve gerekirse sınırlarınızın ötesine geçin.

Yay

Kötü davranışların, hayatınızdaki daha güzel şeylerin size getireceği neşeyi kaçırmasına izin vermeyin. Neden buna maruz kaldığınızı tartın.

Oğlak

Bugün sizi potansiyel olarak borca ​​sokabilecek gerçekçi olmayan tekliflere kanmayın. Kısa yoldan zengin olunmuyor.

Kova

Mantığınızı dinleyin ama kendi kararınızı kendiniz verin. Bu aralar etki altında kalmaya pek müsait bir haliniz olabilir.

Balık

Başkalarına dikkatle yaklaşın ve herkesin kendi fikrini söylemesine izin vermeye çalışın. Yaşamla inatlaşmayın, kaybeden siz olursunuz.