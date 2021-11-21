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Günlük Burç Yorumları / 21 Kasım 2021

Astrolog Murat İpek'ten 21 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

21 Kasım 2021 Pazar 09:55
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Günlük Burç Yorumları / 21 Kasım 2021
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Koç

Şu anda bir şeye veya birine tam olarak inanmak zor olabilir. Kendinize daha fazla güvenin.

Boğa

Aşırı telafi etmek bazen aşırı şımartmak olabilir, ancak bunu karşınızdakini kontrol ederek anlayabilirsiniz.

İkizler

Duygusal tazelenmeyi hedefleyin, ancak bu süreçte doyduğunuzu, mutlu olduğunuzu anlayın. Yatırım yapın kendinize.

Yengeç

İletişiminizi olumlu tutarak, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz konusunda özellikle dikkatli olun bugün. Çok şey öğrenirsiniz.

Aslan

Birinin bakış açısı bilgilendirici olsa da vaatlere kapılmamak veya çok fazla içselleştirmemek daha iyidir.

Başak

Bugün karakterinizin gücü parlıyor. Çevrenizdekilere zorla bir şey yaptırmadığınız sürece gayet iyi bir gün.

Terazi

Kendinize çekilme veya normal bir mola verme ihtiyacını hissedebilirsiniz. Dinlenin ve uzaklaşın biraz olaylardan.

Akrep

En iyi sonuçlar için bakış açınızı korumayı hedefleyin. Ve bakış açınız mutluluğunuza yaracak bir yerden olmalı.

Yay

Bugün mutluluk hedefine biraz zaman ve enerji harcayabilirsiniz. Tatlı bencil olmayı öğrenin.

Oğlak

Bugün geleceğinizden borç almamaya dikkat edin, sadece parayla ilgili değil, zaman ve enerjiyle de!

Kova

Kendinizi aşırı şımartmadan eğlenmenin yollarını arayın. Ve bugünü sizin için zor olsa da dengeli geçirin derim.

Balık

Bugün özel bir kişiden önemli sözler duyabilirsiniz. Grup çalışmasına katkıda bulunmaktan da keyif alabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
BoğaAslanYayAkrepTeraziOğlakIkizlerMuratipekBalık
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