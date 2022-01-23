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Günlük Burç Yorumları / 23 Ocak 2022

Astrolog Murat İpek'ten 23 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

23 Ocak 2022 Pazar 08:31
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Günlük Burç Yorumları / 23 Ocak 2022
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Koç

Birinin yönünüzü değiştirmesine veya sizi hedeflediğiniz rotadan çıkarmasına izin verirseniz, geri adım atmak zorunda kalacaksınız.

Boğa

Sevdiklerinizi ve her zaman yanınızda olan insanları bugün unutmayın. Size hayli ihtiyacı olup da bunu söyleyemeyen kişiler çıkabilir.

İkizler

Bugün ne olursa olsun açık fikirli olun ve etrafınızda olup bitenlere yakından bakın. Ayrıca aşk ilişkileri size zor gelebilir ama uğruna savaşmaya değer.

Yengeç

İhtiyacınız olan yardımı almak için bugün şirin görünüp fazla harcamanız veya abartmanız gerekmez. Kendiniz gibi olmanız her daim size güç verecektir.

Aslan

Size gerçekten ihtiyacınız olmayan bir şeyi satmaya veya yaptırtmaya çalışan biriyle karşılaşmanız olası. Tatlı dile kesinlikle kanmayın derim.

Başak

Yakınınızdaki biri aleni sizin çıkarlarınızı gözetmiyor olabilir ve bir şey almak için kolayca duygusal taktikler kullanabilir. Dost diye baktığınız kişilere dikkat!

Terazi

Bugün sakin ve dikkatli olun. Herkesin ne yaptığını, kimin yanında durduğunu tam olarak anlamak, kendinizi kilit bir konuma getirmenizi sağlayacaktır.

Akrep

Dışarı çıkın ve uzun zamandır görmediğiniz insanlarla irtibata geçin. Geçmişteki deneyimleriniz şimdi ilerlemenize yardımcı olacak gibi görünmekte.

Yay

Tanıştığınız veya tanıdığınız bazı kişiler, bugün istediğinizi elde etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca ani bir değişiklik sizi şaşırtabilir bunu avantajınız için kullanın.

Oğlak

Çevrenizdekilerin sizinle aynı sorunu nasıl ele aldığını gözlemlemeniz bugün bir adım daha öne geçirecek gibi görünmekte. Sorunlardan kaçmayın.

Kova

Size bugün maddi manevi sunacak şeyi olan insanlardan bugün faydalanmaya bakın. Çözüme ulaşsanız da ulaşmasanız da bu size iyi gelecek.

Balık

Geri alamayacağınız bir sözü ağzınızdan kaçırmadan önce, karşılaştığınız durumu daha iyi hale getirmek için söyleyebileceğiniz olumlu şeyleri düşünün.

Anahtar Kelimeler:
Murat İpekTeraziBaşakAkrepYay
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