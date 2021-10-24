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Günlük Burç Yorumları / 24 Ekim 2021

Astrolog Murat İpek'ten 24 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

24 Ekim 2021 Pazar 10:47
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Günlük Burç Yorumları / 24 Ekim 2021
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Koç

Son zamanlarda omuz, sırt ve kalçanızda ağrılar yaşıyor olabilirsiniz. Bugün kendinizi masaj ile şımartmaya ne dersiniz?

Boğa

Bol kahkaha atacağınız birileri ile yan yana olun bugün. Bunu sonuna kadar hak ettiniz. Varis ve ayaklara dikkat!

İkizler

Bugün şansınızı cinsellik konusunda denemeye ne dersiniz? Hoyrat ve hoş bir gün geçirmeniz muhtemel.

Yengeç

Bugün dert dinlemek, dert anlatmak yok.  Kendinizi ceviz kabuğunu doldurmayacak konuşmalara bırakın.

Aslan

Bugün yapacağınız tek şey, hiçbir şey yapmamak olmalı derim. Bırakın kendinizi, koyverin.

Başak

Bugün kendinizi pek tatlı bir şekilde hissedebilirsiniz. Ama insanları dediğinizi yaptırtmaya çalışmayın. Abartmayın tatlılığı.

Terazi

Eğer bilgisayar başında oturmuş internetten sevgili yapmaya çalışıyorsanız hiç zahmet etmeyin. Bugün o gün değil.

Akrep

Kendinize bugün verebileceğiniz en muhteşem hediye bol bol kendinizi geliştirecek kitaplar olmalı. Biraz okumaya ne dersiniz.

Yay

Bugün harika bir gün olabilir. Enteresan kalp hoplatan tekliflere açık olun. Kalp demişken sağlığınıza da dikkat edin tabi.

Oğlak

Nedenini bilemediğiniz bir iç gerginliği içinde olabilirsiniz. Boşverin ille de her şeyin bir nedeni olmak zorunda değil.

Kova

Gerekli gereksiz alışveriş yapma dürtünüze hadi bugün sahip çıkın. Yoksa ay sonuna kadar işiniz zor.

Balık

Takın kulaklığınızı ve bütün bir gün ayağınızı uzatıp müzik dinleyin veya el becerinizi arttıracak hobilere dalın.

Anahtar Kelimeler:
Murat İpekGünlük Burç YorumlarıTeraziBoğaKoçAslanBalıkOğlak
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