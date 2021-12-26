Günlük Burç Yorumları / 26 Aralık 2021

Koç

Sevgiyi satın alamayacağınızı biliyorsunuz. Keza cömert hediyeler yerine “Seni seviyorum” demeniz yeterli olacaktır.

Boğa

Birlikte vakit geçirmeyi sevdiğiniz birileriyle biraz eğlenmeyi planlayın. En iyi şekilde görünmek için kendinizi şımartacak abartısız alışverişler yapın.

İkizler

Bırakın hayal gücünüz gezinsin, duygularınızı ele geçirin, ifade edin. Ve tabi 2022’de aşktan korkmamak için söz verin kendinize.

Yengeç

Bilgi güçtür ve sizi başkalarının egemenliğinden koruyacaktır. Bu konuda bu yıl eksiğiniz, fazlanız neydi bir tartın kendinizde.

Aslan

Bugün önünüze gelen konularla kişisel olarak ilgilenin. Öyle gelgeç, çabuk çabuk yaptım oldu bitti demeyin. Sonra başınıza iş açarsınız.

Başak

Mola verin biraz aklınıza. Duygusal meselelerle zarafet ve haysiyetle başa çıkma sabrını bugün kendinizde bulabilirsiniz.

Terazi

Aşka, hayata ve mutluluğa dair enerjik bir yaklaşım içinde olun bugün. Yeni başlangıçlar neden olmasın? Biraz aşkı soluyun.

Akrep

Duygusal değişim, ileride daha mutlu günlere götürecek yoldur, ancak önce artık işe yaramayan şeyleri mümkünse fırlatın atın hayatınızdan.

Yay

Geçmişinizden insanlarla yeniden bağlantı kurmak, onları arayıp sormak bugün size iyi gelebilir. Tabii geride kalmış sevgilileri kastetmiyorum.

Oğlak

Bugün hem kişisel hem de fiziksel görünüşünüze biraz odaklanın. Bunun yanında romantik yanınızı da öne çıkarın.

Kova

Müsrif, tutarsız, kötü niyetli olma eğiliminde olan birileri bugün sizi rahatsız edebilir. Bence ağzının payını bir güzel verin gönderin.

Balık

Duygusal veya mahrem nitelikteki konulara bugün çok çabuk kayabilirsiniz. Karşınızdaki insan bunları duymaya layık mı, değil mi? Bir düşünün.