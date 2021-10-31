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Günlük Burç Yorumları / 31 Ekim 2021

Astrolog Murat İpek'ten 31 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

31 Ekim 2021 Pazar 08:39
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Günlük Burç Yorumları / 31 Ekim 2021
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Ortalık toparlama günü.

Spor yapmak, ortalık toparlamak, temizlik yapmak için ideal bir gün. Kendinizi önümüzdeki haftaya hazırlayın derim.

Koç

Spor için ideal bir gün. Hadi biraz terleyip haftanın stresini atın üzerinizden. Nerede hareket orada bereket.

Boğa

İlle de her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsiniz. O kadar kusur kadı kızında da olur. Rahat olun biraz.

İkizler

Size müsaade, gıybetin dibine vurabilirsiniz bugün. Şöyle bir su grubu burçlardan birini bulun, bol bol konuşun.

Yengeç

Bugün yemek yapın ama öyle kuru fasulye falan değil, zor bir şeyler yapın ve çağırın çevrenizdekileri.

Aslan

“Ben neredeyim? Ne yapıyorum?” diye derin derin düşünmeyin öyle. Bu zamana kadar bulamadıysanız bırakın dağınık kalsın.

Başak

Tamam bugünü özgürce kendinize çamaşır suyu ile oynama günü ilan edebilirsiniz. Toplayın her şeyi!

Terazi

Diğer bütün burçlara haber salıyorum, bugün fincanını kapatan sizde soluğu alsın. Medyum yanınız konuşur bugün.

Akrep

Sevgiliniz yoksa biraz internette sörf yapın ve bugün birileri ile tanışın derim. Veya sırf gıcıklığına eskileri de arayabilirsiniz.

Yay

Önümüzdeki haftanın planını yapmak için şu canım tatil günü sizin için ideal duruyor. Çalışın bari.

Oğlak

Uzak yerlerden haberler gelebilir, eşiniz dostunuz sizi arayıp dertlerini anlatabilir. Kapatın telefonunuzu. Kafanızı dinleyin.

Kova

Bugün kafanızı toplamakta zorluk yaşayabilirsiniz. Unutkanlığınız bugün başınıza işler açabilir.

Balık

Bugün sindirim sisteminize ve yediklerinize, içtiklerinize az dikkat edin. Buzdolabından da biraz uzak durun.

Anahtar Kelimeler:
Murat İpekTeraziAslanBalıkYengeçKovaBoğa
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