Günlük Burç Yorumları / 31 Ekim 2021

Ortalık toparlama günü.
Spor yapmak, ortalık toparlamak, temizlik yapmak için ideal bir gün. Kendinizi önümüzdeki haftaya hazırlayın derim.
Koç
Spor için ideal bir gün. Hadi biraz terleyip haftanın stresini atın üzerinizden. Nerede hareket orada bereket.
Boğa
İlle de her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsiniz. O kadar kusur kadı kızında da olur. Rahat olun biraz.
İkizler
Size müsaade, gıybetin dibine vurabilirsiniz bugün. Şöyle bir su grubu burçlardan birini bulun, bol bol konuşun.
Yengeç
Bugün yemek yapın ama öyle kuru fasulye falan değil, zor bir şeyler yapın ve çağırın çevrenizdekileri.
Aslan
“Ben neredeyim? Ne yapıyorum?” diye derin derin düşünmeyin öyle. Bu zamana kadar bulamadıysanız bırakın dağınık kalsın.
Başak
Tamam bugünü özgürce kendinize çamaşır suyu ile oynama günü ilan edebilirsiniz. Toplayın her şeyi!
Terazi
Diğer bütün burçlara haber salıyorum, bugün fincanını kapatan sizde soluğu alsın. Medyum yanınız konuşur bugün.
Akrep
Sevgiliniz yoksa biraz internette sörf yapın ve bugün birileri ile tanışın derim. Veya sırf gıcıklığına eskileri de arayabilirsiniz.
Yay
Önümüzdeki haftanın planını yapmak için şu canım tatil günü sizin için ideal duruyor. Çalışın bari.
Oğlak
Uzak yerlerden haberler gelebilir, eşiniz dostunuz sizi arayıp dertlerini anlatabilir. Kapatın telefonunuzu. Kafanızı dinleyin.
Kova
Bugün kafanızı toplamakta zorluk yaşayabilirsiniz. Unutkanlığınız bugün başınıza işler açabilir.
Balık
Bugün sindirim sisteminize ve yediklerinize, içtiklerinize az dikkat edin. Buzdolabından da biraz uzak durun.