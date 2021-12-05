Günlük burç yorumları / 5 Aralık 2021

Koç

Yapamadıklarınıza değil, yapabildiklerinize odaklanın. İnancınızın sizi doğru yöne götürmesine izin verin. Olumlu eylem, aradığınız cevapları size getirecektir.

Boğa

Bugün geçmişte alamadığınız kararları vermenize yardımcı olacak insanlarla karşılaşabilirsiniz. Geleceğiniz hakkında konuşun derim.

İkizler

Geçmişle göbek bağınızı ne kadar çabuk keserseniz o kadar hızlı yol alırsınız. Nereden nereye ilerlediğinizi düşünün derim.

Yengeç

Kendinize ve sevdiklerinize karşı dürüst olduğunuzu bilerek ilerlemek önemlidir. İnsanlar üzerindeki güveninizi tazeleyin.

Aslan

Bugün arkadaşlarınızı ve ailenizi eğlendiren kişi siz olacaksınız dersem abartmış olmam sanırım. Parti falan mı verseniz?

Başak

Stresinizi azaltabilecek ve moralinizi yükseltebilecek arkadaşlarınızla dışarı çıkın. Sizinle aynı şekilde düşünen biriyle konuşmak size çok iyi gelecektir.

Terazi

2022’de ihtiyaçlarınıza daha fazla önem vereceğinize dair kendinize söz verin. Kendinizi korumakla, bencilliği karıştırmayın.

Akrep

Değeri olmayan bir şey için biriyle çekişmeyi aklından bile geçirmeyin. Koca bir yılı deviriyoruz. Hayatınızda neyi değiştirebildiniz bir düşünün.

Yay

Sevdiğiniz için yapabileceğiniz çok özel bir şey mutlaka vardır. İlişkinizi çok daha coşkulu ve daha mutlu bir yöne evrilmesi elinizde.

Oğlak

İhtiyacı olan insanlarla etkileşim kurmak bugün size iyi gelebilir. En azından daha kötüyü görmek iyi talihinizin daha fazla farkında olmanızı sağlar.

Kova

Bazen gerçekleri doğru algılamakta kendinizi kitliyor olabilirsiniz. Farklı olmak ruhunuzda var ama bunun da bir sınırı olduğunu fark edin.

Balık

Aile ile bir araya gelmek gerekebilir. Onlarla gelecek planları yapmak, hayatınızda olup biten üzerinde konuşmak iyi gelebilir. Şans verin ailenize.