Günlük Burç Yorumları / 7 Kasım 2021

Koç

Manasızca kendinizi hayal kırıklığı duygusuna bırakma eğiliminde olabilirsiniz. Yapmayın böyle şeyler!

Boğa

Rüyalarınıza dikkat edin bu aralar. Ve tabii uykunuza. Ruhunuzu dinlendirmeniz gerekecek.

İkizler

Spora mı başlasanız? “Gezmek, lak lak yapmak, kek kurabiye yemek dururken spor da yapılır mı?” demeyin. Ya da diyin.

Yengeç

Bugün ufak tefek kazalara dikkat etmeniz gerekecek. Öyle yerli yersiz oradan oraya atmayın kendinizi olur mu?

Aslan

Aşk ve ilişkiler konusunda uzun süredir parlamayan yıldızınız parlar gibi. Mümkünse yeni insanlarla tanışın derim.

Başak

Eski konular açılıp tatlı tatlı sohbet edebileceğiniz bir gün. Ama pişmanlıklardan konu açmamaya bakın.

Terazi

Yakınınızda sevdiklerinizle hoş bir gün geçirebilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Daha olumlu olmaya bakın.

Akrep

Alışveriş yapmaya dalabilir ve gereksiz şeyler alabilirsiniz. Kendinizi daha temkinli davranmaya zorlayın.

Yay

Bugün çevrenizde en çok fark edilip, ilgi odağı olacak olan kişilerden birisiniz. Birazcık şımarın artık.

Oğlak

Bugün kasvetli konulara kaymaya pek meyilli olabilirsiniz. Yapmayın! Eğlenin, kendinizi mutlu etmeyi bilin.

Kova

Bağlanın internete ve bütün gün onunla bununla konuşun, aşk yaşayın, oyun oynayın. Mutlu edin kendinizi.

Balık

İşi gücü düşünerek şimdiden yaşamadığınız haftanın derdini taşımayın bugün. Rahatlayın biraz.