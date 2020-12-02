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Hayvanlar da duygularını insanlar gibi yaşıyor

Belfast Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, hayvanlar da insanlar gibi, kazandıklarında olumlu ruh halleri, kaybettiklerinde ise karamsar davranışlar sergiliyorlar.

02 Aralık 2020 Çarşamba 14:27
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Hayvanlar da duygularını insanlar gibi yaşıyor

Belfast Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, hayvanlar da insanlar gibi, kazandıklarında olumlu ruh halleri, kaybettiklerinde ise karamsar davranışlar sergiliyorlar.

Bu da bizim gibi duyguları yaşadıklarını öne sürüyor.

Hayvan davranışı uzmanları, geleneksel olarak, bir hayvanda doğru bir şekilde ölçülmesi zor olan duygu rolünü çoğu zaman dikkate almadılar.

Ancak Belfast Üniversitesi'ndeki araştırmacı ekip, yarışma sonuçlarından sonra hayvanların farklı davrandığı sonucuna vardı.

Bir gözden geçirme çalışmasında, Belfast Üniversitesi’ndeki uzmanlar, duyguların hayvan davranışını etkilediğini iddia etmek için hayvan yarışmaları örneğini kullandılar.

Kaybedenlerin aksine, kazananların galibiyetten sonra daha kendinden emin davrandıklarını gördüler.

Bu durum duyguların, çeşitli hayvan davranışlarını yönlendirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Bu araştırmaya göre, hayvanlar 'kazandıklarında' olumlu ruh halleri ve 'kaybettiklerinde' karamsarlık sergiliyorlar.

Bu da bizim gibi duyguları yaşadıklarını öne sürüyor.

Belfast Üniversitesi'nden kitap yazarı ve hayvan davranışları uzmanı Gareth Arnott, 'Hayvan davranışı araştırmacıları genellikle çalışmalarında hayvan duygularını dikkate almıyorlar' dedi.

Arnott; ”Bu çalışmanın sonuçları, bunun, hayvanların duygularının rolü, sonraki davranışlarını anlamak açısından çok önemli olduğu için dikkate alınması gerekebileceğini gösteriyor." diye ekledi. Çalışmanın tüm bulguları, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlandı.

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