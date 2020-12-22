Hep boşluğa konuşanlar ve 13’üncü maaşçılar!

Har har har!

Zar zar zar!

Boşluğa sallayın gitsin!

“KKTC bağımsız bir devlettir!”

“Rumlarla işbirliği yapanlar da haindir!”

“Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyenler AB’ye satılmışlardır!”

Boşluğa doğru konuşun!

-*-*-

Harmanlık senin Tahsin bakanım!

Salla gitsin!

Boşluğa salla, kimseye vurmasın!

Aman!

Seçilmemişsin da!

Altından koltuğu çektikleri anda; kimsesizsin!

-*-*-

Bak Faiz abimize!

Resmen gariban!

Kelimenin tam anlamıyla “zavallı”…

-*-*-

Beykoz Belediyesi münhal açmış haberiniz var mı?

Şimdi yanlış da anlayacaklar!

Canlarım benim, Beykoz Belediyesi’ne de hentbol takımına da, oyuncularına da canım kurban olsun!

Anladınız meseleyi değil mi?

-*-*-

Maraş kimindi?

Biziiiiim!

Dedelerimizin!

Abdullah Paşa Vakfı’nın!

-*-*-

Hade yahu!

Peki “Famagusta” neresi?

Magosa diyorsunuz ya canlarım benim!

Ersan kardeşimiz bile bazen “Magosa” diyor!

Öyle demesi de lazım!

Ne yani kalkıp da Amohostos mu desin?

Ne münasebet!

-*-*-

Neyse, bu Maraş var ya bu Maraş!

Dedelerimizin Maraş’ı!

Hah, aha o Maraş’ın, “Anorthosis” diye de bir takımı var!

Spor kulübü diyelim!

Famagusa Anorthosis canım!

Hani geçen akşam Beykoz’un belediyesinin hentbol takımını yendiler!

-*-*-

TRT de naklen yayınlamış maçı!

Bayraklar da “TC” ve “KC” bayrakları!

-*-*-

Tamam canım gülüm, arım balım!

Tamam bir tanem, ben hainim de siz nesiniz?

Bu maça neden ses çıkarmıyorsunuz?

Neden bütün demeç ve açıklamalarınızı, “sallama” şeklinde uzay boşluğuna bırakıyorsunuz!

Kınasanıza Beykoz’u!

Kınasanıza Türkiye’yi!

(Eneşi bronoz durumları ötesi bir durum ama dilin kemiği yok, bekliyoruz böyle bir kınamayı)…

-*-*-

Veya, adam gibi; kadın gibi çıkın meydana, tıpkı EOKA B’ci, ELAM’cı, hatta açık söyleyeyim Anorthosis taraftarları gibi mert olun hayatınızda bir defa!

Ve deyin ki, “Benim devletim TC’dir, KKTC yok hükmündedir”…

-*-*-

KKTC varsa, bulun ve gösterin!

Kendi çizdiğiniz haritalarda değil ama!

Mesela Avrupa Hentbol Federasyonu haritasında bulun KKTC’yi!

Bulun ve gösterin!

-*-*-

İki devletli çözümmüş!

Bence de iki devletli çözüm da bu iki devlet hangi devletler?

Açık söyleyin!

Famagusta Anorthosis Spor Salonu’na asılan iki bayrağın sahibi devletler mi?

-*-*-

Hani Maraş da Mağusa da bizimdi?

TC Beykoz - Mağusa Anarthosis ile maç yaptı!

Tanımadığımız Rumlar!

Kimdir be bunlar?

Biz değildik!

-*-*-

Tahsin bakanım neredesin?

Salla bir demeç!

Karıştırmayın bunları, o başka bu başka!

-*-*-

Öyle mi?

Hem de Şehitler Haftası’nda!

Vay hainler vay!

Vay Rumcular vay!

Vay vatan haini dışişleri bakanımız vay!

Niye kınamıyorsunuz?

Niye bir tek açıklamanız bile yok?

-*-*-

Erhan bakanım!

Neredesin?

Biz de oynayacak mıyız Beykoz Belediyesi ile?

“Antrenman maçı da olsa”, “formasız” da olsa, “erkekler arası bir takım beyaz atlet giysin, ötekiler üstünü çıkarsın” dahi olsa!

-*-*-

Sahi, Tahsin bakanım, Azerbaycan’a ne zaman gidiyorsun?

Covid geçince mi?

Doğru!

Koronavirüs olmasa, çoktaaaaan Azerbaycan’a gitmiştik!

-*-*-

Hatta, Gambiya’dan aramışlar; bir de Libya ve Pakistan’dan, “toplanın ve gelin” demişler!

Koronavirüs geçsin, kesin gideriz!

İki uçak dolusu insan; giderken uçakta şakalaşırız!

-*-*-

Anorthosis ve Beykoz, TC ve KC bayrakları da gönderde, maç yapmışlar!

Ve Anorthosis yenmiş!

Beykoz elenmiş!

TRT maçı naklen vermiş!

Yap be Tahsin abi bir açıklama!

De ki, “geçsin bu koronavirüs belası, Gambiya bizi bekle, Libya geliyoruz, Azerbaycan seninleyiz”…

De ve coşalım!

Sen söyle biz koşalım!

Neşe dolalım!

Hoş olalım!

-*-*-

Tanımadığımız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Bayrağı ve onları tanımadığını söyleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin Bayrağı yan yana…

Nerede?

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nde!

-*-*-

Rumlarla işbirliği mi bunun adı?

Bu işbirliğine ses çıkarmamak vatana ihanet mi?

Sevgili Tahsin Ertuğruloğlu, ne olur boşluğa konuşma; dolu bir noktaya açıklama yap!

Ve Sevgili Erhan Arıklı, ne olur bir şeyler söyle; de ki, “haftaya da biz oynayacağız, oynamazsak istifa ederim”…

Dolu dolu bir açıklama yapın ve alın canımı!

-*-*-

Yapamayacaksanız ve hep boşluğa sallayacaksanız; ne olur, yalandan, hamasetten, “gandır çocuğu da Taksim istesin”den vazgeçin; bu işin olmayacağını anlatın, “bir adet TC vardır, bir adet de KC, gerisi hikaye” deyin; zaten kimse sesini çıkarmayacak ki!

Millet 13’üncü maaş derdinde!

Korkmayın!

13’üncü maaşı verin; akabinde de sallamaya devam edin!

Anorthosis, Beykoz Belediyesi’ni elemiş!

Anorthosis 36!

Beykoz 25!

Bizim maç mı?

Ayıp da olacak ama bizim her yerde olduğu gibi, bu maç işlerinde de skorumuz hep aynı!

Biz sayenizde sürekli 13’ün tersini çekiyoruz abi!

13’üncü maaştan mıdır ne!

-*-*-

Gelelim sonuca:

Bırakın Şener Levent’leri, Şener Elcil’leri, Ali Kişmir’leri, Sami Özuslu’ları, Cenk Mutluyakalı’ları...

Bunlar artık, Dr. Derviş Eroğlu’ndan Faiz Sucuoğlu’na kadar; herkesi hain ilan etmeye başladılar...

Boşluğa demeç sallayıp, bakanlığı kapıyorlar.

Boşluğa hamaset yapıp, iki devletli çözüm kandırmacasını yutturuyorlar...

Boşluğa hamasi nutuk sallayanlara koltuk değneği olan 13’üncü maaşçılar olmayın!

Ülke altımızdan gidiyor...