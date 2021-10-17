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Herkes yanlış yapıyormuş!

Yetenekli bir aşçı mısınız, yoksa işler ters gittiğinde mutfak araç ve gereçlerini mi suçluyorsunuz? Çoğu zaman alışkanlık ve hız nedeniyle aslında mutfakta birçok şeyi yanlış yapabilirsiniz. Şehir efsanesi haline gelen bu yanlışlardan bir tanesi de soğan soyma konusunda yaşanıyor.

17 Ekim 2021 Pazar 23:08
50 Okunma
Herkes yanlış yapıyormuş!
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Soğanın yer almadığı bir yemeği düşünmek neredeyse imkansızdır. Yemeklerin temelleri genellikle soğanın soyulması, dilimlenmesi ve kavrulmasıyla başlar. Eğer soğan soymak sizin için işkenceye dönüşüyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Soğan doğrarken göz yaşlarınıza vereceğimiz yöntem sayesinde artık engel olabilirsiniz.

KESME ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Soğan dilimlemeyi düşünürken gözleriniz doluyor mu? Bu durum oldukça normal ve sıradan olarak algılanır. Ancak gözlerini hiç yaşarmadan soğan soymanın mümkün olduğunu söylesek? Soğanın gözleriniiz yaşartmasının temel nedeni dilimlendiği sırada ortaya çıkan gazdır.

Neyse ki bunun bir çözümü var! Keskin bir bıçakla soğanın liflerinin yönünü izleyerek dilimleyin. Bunlar kökten gövdeye uzanan çizgilerdir. İdeal olan onu şeritler halinde kesmektir. Bu, daha az tahriş edici aerosol üretimini garanti edecektir.

kapak soğan

Son Güncelleme: 17.10.2021 23:44
Anahtar Kelimeler:
SoğanAşçıSoğan Doğramak
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