İbrahim Özsoy koronavirüse yakalandı

Kıbrıs Objektif web sitesi imtiyaz sahibi İbrahim Özsoy'un koronavirüse yakalanmasını, Kıbrıs Objektif ekibi şu şekilde paylaştı:

Haftalık rütin testlerini yapan İbrahim Özsoy’un PCR testinin pozitif çıkması sonrası Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi'nde gerekli kontrolleri yapılarak karantina oteline gönderildi.

Sinovaç çift doz aşılı olan ve Eylül ayı başında üçüncü doz aşısını olmayı bekleyen sitemizin sahibi İbrahim Özsoy’un burun akıntısı dışında şu anda herhangi bir semptomu bulunmuyor.

Kıbrıs Objektif ailesi olarak ayrıca, bugün yapmış olduğumuz ilk PCR testlerimizin negatif olduğunu da sizlerle paylaşırız.

Genel yayın yönetmenlerimiz Necati Özsoy ve Ahmet Özsoy’un babası, 55 yıllık gazeteci İbrahim Özsoy’a Kıbrıs Objektif ailesi olarak acil şifalar dileriz.