İntihara Teşebbüs Eden Şahsa Müdahale Ederken Polis Çavuşu 4 Metre Yükseklikten Düştü

Yaralanan Polis Çavuşu ambulans ile hastaneye kaldırılarak müdahale altına alındı.
İntihara teşebbüs eden şahsı polis tutukladı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : (MHA)
Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 12 katlı boş binaya çıkarak intihara teşebbüs eden S.G’ye müdahale etmeye çalışan Polis Çavuşu E.D. 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Yaralanan Polis Çavuşu ambulans ile hastaneye kaldırılarak müdahale altına alındı.
İntihara teşebbüs eden şahsı polis tutukladı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : (MHA)