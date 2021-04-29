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İntihara Teşebbüs Eden Şahsa Müdahale Ederken Polis Çavuşu 4 Metre Yükseklikten Düştü

Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 12 katlı boş binaya çıkarak intihara teşebbüs eden S.G’ye  müdahale etmeye çalışan Polis Çavuşu E.D. 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

29 Nisan 2021 Perşembe 09:46
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İntihara Teşebbüs Eden Şahsa Müdahale Ederken Polis Çavuşu 4 Metre Yükseklikten Düştü

Yaralanan  Polis Çavuşu ambulans ile hastaneye kaldırılarak müdahale altına alındı.

İntihara teşebbüs eden şahsı polis tutukladı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak : (MHA)

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