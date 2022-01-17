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Islak keki fırın kullanmadan yapın: Tavada ıslak kek tarifi

Özellikle gün tabaklarının yıldızı olarak bildiğimiz ve yaş pasta niyetine kapış kapış tükettiğimiz ıslak kek, neredeyse her evde sıklıkla yapılan bir tarif. Genelde fırında pişirilen bir kek olarak biliniyor ama aslında tavada da rahatlıkla yapabileceğiniz, öğrenci evlerinde kalanların, fırını bozulanların yüzünü güldürecek bu tarife hayran kalacaksınız.

17 Ocak 2022 Pazartesi 16:42
39 Okunma
Islak keki fırın kullanmadan yapın: Tavada ıslak kek tarifi
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Çoğu kişi kek, börek ve çörek gibi lezzetleri fırın kullanarak pişiriyor. Oysa ocakta pişen hamur işlerinin tadı bir başka güzel oluyor. Tabanı kalın ve kapaklı bir tavanız varsa içinde pek çok hamur işi tarifini pişirmeniz mümkün. Bunlardan biri de ıslak kek. Tava kullanarak ocağınızın üstünde harika bir ıslak kek pişirebilirsiniz. Yeniliklere açık ve farklı şeyleri denemeyi seviyorsanız tarifimizi siz de hazırlayabilirsiniz. Fırını ısıtma derdi olmadan, tavanın içinde çabucak pişirebileceğiniz bir kek tarifi veriyoruz. Mis kokulu ıslak kek tarifi için sizi mutfağa alalım...

TAVADA ISLAK KEK TARİFİ

MALZEMELER

KEK HAMURU İÇİN

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kakao

Yaklaşık 1 su bardağı un (yumurta büyüklüğüne göre artırılıp, azaltılabilir.)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

SOSU İÇİN

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı süt

SÜSLEMESİ İÇİN

Orman meyveleri, çilek

HAZIRLANIŞI

Karıştırma kabının içine yumurtaları ve şekeri alın, mikser yardımı ile yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın.

Karışımın üzerine zeytinyağını ve sütü ekleyip mikserle çırpmaya devam edin.

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Üzerine 1 çorba kaşığı kakaoyu ilave edin.

Ardından vanilyayı da ekleyin ve karıştırın.

Kakaolu karışımın üzerine eleyerek unu ekleyin.

1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra spatula yardımı ile iyice karıştırın.

Büyük boy granit tavanın içini yağlayın.

Hazırladığınız kakaolu kek harcınızı tavanın içine aktarın.

Tavanın kapağını sıkı bir şekilde örtün.

Kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika kadar pişmeye bırakın.

Pişme esnasında tavanın kapağını açmamaya özen gösterin.

Kekiniz pişerken bir sos tenceresi içine süt, kakao, toz şeker ve sıvı yağı alın.

Orta ateşte karıştırarak 5 dakika pişirin.

Kaynayan sosunuzu ocaktan alın.

Pişmiş olan keki dilimlere ayırın ve sos ılıkken kekin üzerine gezdirin.

Ağzını kapatarak 20 dakika dinlendirin.

Orman meyveleri ve çilek eşliğinde servis edebilirsiniz.

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Islak KekTavada ıslak Kek Tarifi
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