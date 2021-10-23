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İşte doğal ve daha güzel bir görünüm yakalamanın yolları

Kıvırcık saç tipine sahipseniz herhangi bir işlem uygulamadan güzel bir görünüme sahip olabilirsiniz. Saçlarınızı doğal haliyle kullanmak için takip etmeniz gereken bazı rutinler var. Kıvırcık saçlarınıza doğru bir saç bakım rutini uyguladığınız takdirde doğal bir görünüm yakalayabilirsiniz. Peki tam olarak ne yapmanız gerekiyor? İşte detaylar...

23 Ekim 2021 Cumartesi 22:23
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İşte doğal ve daha güzel bir görünüm yakalamanın yolları
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Kıvırcık saçlar genellikle kuru bir yapıda olabilir. Doğru bakım ürünleri kullanıldığında ve düzenli bir şekilde bakım yapıldığında kıvırcık saçlarınız neme doyar. Bu sayede saçlarınız daha güzel ve yumuşak görünür. Ayrıca saçlarınızı kurularken de bazı noktalara dikkat etmeniz saçınızın görünümüne büyük ölçüde etki eder. İşte sizin için hazırladığımız kıvırcık saçlar için bakım önerileri...

KULLANDIĞINIZ ÜRÜNLERİ GÖZDEN GEÇİRİN

Kıvırcık saçlara sahipseniz kullandığınız ürünlerin bu saç tipine uygun olarak tasarlanmış olması gerekir. Kullandığınız şampuanın saç tipinize göre olduğuna dikkat etmelisiniz. Nemlendirici özelliği olan şampuanlar sayesinde kıvırcık saçlarınızın aşırı kabarmasının önüne geçebilirsiniz. İçeriğinde Hindistan cevizi ve argan yağı gibi maddelerin yer aldığı şampuanlarla saçlarınızın nem dengesini ayarlayabilirsiniz.

Saç kremi kullanmıyorsanız mutlaka kullanmaya başlamalısınız. Duşta kullandığınız saç kremi sayesinde saçınızı nemlendirmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca taraması oldukça zor olan kıvırcık saçlar, saç kremi kullanımıyla daha kolay taranabilir.

Duştan sonra saçlarınız ıslakken saç bakım yağları kullanabilirsiniz. Bukle belirginleştirici özelliği olan köpükleri ve yağları kullandığınızda saçlarınız daha belirgin buklelere sahip olur ve doğal görünümünden bir şey kaybetmez.

GÜNLÜK VE HAFTALIK SAÇ BAKIM RUTİNLERİNİ TAKİP EDİN

Saçlarınızı uygun bir şekilde yıkadıktan sonra kurulama tekniklerine dikkat etmeniz gerekebilir. Saçlarınızı yumuşak bir havluyla kurulamalısınız. Ayrıca kıvırcık saçlarınızı ince bir eski tişörtle de kurulayabilirsiniz. Bu sayede havluda tutarken kırılması ve kopması mümkün olan saçlarınızın kırılmasını önlersiniz.

Yastık kılıflarınızı düzenli olarak değiştirmelisiniz. Ayrıca yastık kılıflarınızın hangi materyal kullanılarak tasarlandığı da önem taşır. Saten ya da ipek yastık kılıfları sayesinde kıvırcık saçlarınız elektriklenmez. Böylelikle bukleleriniz hacimli ve belirgin durmaya devam eder.

Gece yatarken saçlarınızı kırmadan toplayarak buklelerinizin bozulmamasını sağlayabilirsiniz.

Haftada bir defa saçlarınıza nem maskesi uygulayabilirsiniz. Rutininize nem yüklemesi adımını dahil ettiğinizde kıvırcık saçlarınız ihtiyaç duyduğu nemi emebilir.

Son Güncelleme: 23.10.2021 23:57
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