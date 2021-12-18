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İyi ki Varsın Eren filmi 9 ülkede sinemaseverlerle buluşacak

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı film, Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da 1 Ocak'ta vizyona girecek.

18 Aralık 2021 Cumartesi 23:17
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İyi ki Varsın Eren filmi 9 ülkede sinemaseverlerle buluşacak
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"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı film, Türkiye'de 350 sinema salonunda ve 8 ülkede 1 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İyi ki Varsın Eren filmi 9 ülkede sinemaseverlerle buluşacak

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film vizyona hazırlanıyor.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı film, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek.

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyazperdeye yansıtıldı

Son Güncelleme: 19.12.2021 00:43
Anahtar Kelimeler:
İyi Ki Varsın ErenEren BülbülFerhat Gedik
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