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Kafanızı karıştıracak illüzyonlar

Gözünüzün gördüğüyle gerçekteki bazen birbirinden farklı olabilir. Bu durumlara görsel illüzyon adı veriliyor. Zihnin oynadığı bir oyun olan illüzyonların sebepleri halen araştırılıyor. İşte kafanızı karıştıracak illüzyonlar ya da diğer adıyla yanılsama...

12 Aralık 2021 Pazar 18:01
53 Okunma
Kafanızı karıştıracak illüzyonlar
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Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 1

Kanizsa Üçgeni

Yukarıdaki görselde ilk başta iki farklı üçgen varmış gibi duruyor ama aslında yukarıda hiç üçgen yok. Zihnimiz kendiliğinden aradaki boşlukları doldurmayı tercih ediyor. 

Bu illüzyon ilk kez 1955 yılında İtalyan psikolog Gaetano Kanizsa tarafından tanımlandı. 

Kanizsa bunu Gestalt ilkelerinden Kapalılık'a örnek olarak gösterdi. 

Bu ilkeye göre bir aradaki objeleri bütün olarak görme eğilimindeyiz.

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 2

Penrose Üçgeni

Penrose Üçgeni karşılaşılan en yaygın illüzyonlar arasında. 

İmkansız kabile veya imkansız üçgen olarak da bilinen Penrose Üçgeni ancak perspektif bir çizimde tasvir edilebiliyor. 

Katı bir cisim olarak Penrose Üçgeni'nin varlığı imkansız olarak kabul ediliyor. 

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 3
İmkansız Trident
Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 4

Bezold Etkisi

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 5

Kafe Duvarı İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 6

Chubb İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 7

Ebbinghaus İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 8

Fraser Spiral İllüzyon

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 9

Hermann Izgara İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 10

Jastrow İllüzyonu

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 11

Dama Gölge İllüzyonu

A ve B farklı renkte gözüküyorlar ama aslında aynı renkler.

Kafanızı karıştıracak illüzyonlar - 12

Poggendorff İllüzyonu

Son Güncelleme: 12.12.2021 21:04
Anahtar Kelimeler:
Illüzyonlar
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