Kafanızı karıştıracak illüzyonlar

Kanizsa Üçgeni
Yukarıdaki görselde ilk başta iki farklı üçgen varmış gibi duruyor ama aslında yukarıda hiç üçgen yok. Zihnimiz kendiliğinden aradaki boşlukları doldurmayı tercih ediyor.
Kanizsa bunu Gestalt ilkelerinden Kapalılık'a örnek olarak gösterdi.
Bu ilkeye göre bir aradaki objeleri bütün olarak görme eğilimindeyiz.
Penrose Üçgeni
Penrose Üçgeni karşılaşılan en yaygın illüzyonlar arasında.
İmkansız kabile veya imkansız üçgen olarak da bilinen Penrose Üçgeni ancak perspektif bir çizimde tasvir edilebiliyor.
Katı bir cisim olarak Penrose Üçgeni'nin varlığı imkansız olarak kabul ediliyor.
Bezold Etkisi
Kafe Duvarı İllüzyonu
Chubb İllüzyonu
Ebbinghaus İllüzyonu
Fraser Spiral İllüzyon
Hermann Izgara İllüzyonu
Jastrow İllüzyonu
Dama Gölge İllüzyonu
A ve B farklı renkte gözüküyorlar ama aslında aynı renkler.
Poggendorff İllüzyonu