Kafanızı karıştıracak illüzyonlar

Kanizsa Üçgeni

Yukarıdaki görselde ilk başta iki farklı üçgen varmış gibi duruyor ama aslında yukarıda hiç üçgen yok. Zihnimiz kendiliğinden aradaki boşlukları doldurmayı tercih ediyor.

Bu illüzyon ilk kez 1955 yılında İtalyan psikolog Gaetano Kanizsa tarafından tanımlandı.

Kanizsa bunu Gestalt ilkelerinden Kapalılık'a örnek olarak gösterdi.

Bu ilkeye göre bir aradaki objeleri bütün olarak görme eğilimindeyiz.