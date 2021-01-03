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Kamiloğlu: Yerel vakaların daha da artması bekleniyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel vakaların düşünülenden daha hızlı arttığını ifade ederek, daha da artmasının beklendiğini söyledi.

03 Ocak 2021 Pazar 20:01
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Kamiloğlu: Yerel vakaların daha da artması bekleniyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel vakaların düşünülenden daha hızlı arttığını ifade ederek, daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Kamiloğlu, çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekere, “Maske- mesafe- hijyene hiç olmadığı kadar dikkat edin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son virajı dönerken canımızdan olmayalım...” dedi.

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Magusali 2021-01-03 21:30:50

Vay halimize gece 10 dan sonra diyerekten kapadılar ama birşey değişmedi vakalar arttri

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Magusali 2021-01-03 21:30:50

Vay halimize gece 10 dan sonra diyerekten kapadılar ama birşey değişmedi vakalar arttri

Cevapla
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