Kamiloğlu: Yerel vakaların daha da artması bekleniyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel vakaların düşünülenden daha hızlı arttığını ifade ederek, daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Kamiloğlu, çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekere, “Maske- mesafe- hijyene hiç olmadığı kadar dikkat edin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son virajı dönerken canımızdan olmayalım...” dedi.