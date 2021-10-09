Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107

Karardı diye bir kenara atmayın!

Zamanla kararan çaydanlıklar ve tencereler çok can sıkıcı, değil mi? Eskimiş ve işe yaramaz görüntüleri nedeniyle onları artık kullanmak istemiyoruz. Ne kadar dikkat edersek edelim, uzun süre kullanılan tencere ve çaydanlıkların kararmasının önüne de geçemiyoruz. Peki bu sorunun önüne geçemesek de kararan ürünleri kolayca hayata döndürebileceğinizi biliyor musunuz? İşte detaylar...

09 Ekim 2021 Cumartesi 23:42
19 Okunma
Karardı diye bir kenara atmayın!
banner108

İster yeni olsun ister uzun zamandır kullanıyor olun, her tencere ve çaydanlık zamanla kararabiliyor. Bazen ocakta unutuluyor, bazen de uzun süreli kullanıma bağlı olarak kararmaya başlıyor. Pek çok şeyin olduğu gibi kararan ürünleri hayata döndürmenin de bir yolu var elbette! Hadi gelin, kararan tencere ve çaydanlıklar için ne yapabilirsiniz, birlikte göz atalım.

KARARAN ÇAYDANLIK İÇİN SİRKE, TUZ VE KARBONAT

Yanan çaydanlığın içini temizlemek için sirke, tuz ve karbonattan yararlanabilirsiniz.

Birer çay kaşığı tuz ve karbonatı çaydanlığa koyun.

Üzerine yarım litre kadar su ve yarım bardak sirke ekleyin.

Karışımı kaynatın.

Kaynadıktan sonra ılımasını bekleyin ve çaydanlığı çizmeyecek bir sünger ile içini iyice temizleyin.

Çaydanlığın dış yüzeyini parlatmak için:

Bir bardak sirkeye bir çay kaşığı tuz ilave edin.

Tuzun sirke içinde iyice erimesini bekleyin.

Karışımı yumuşak bir sünger ile çaydanlığa uygulayın ve çaydanlığı iyice ovun.

YANMIŞ TENCERELER İÇİN İKİ PRATİK YÖNTEM

Tencereler için uygulayabileceğiniz iki ayrı yöntem bulunuyor. İlk olarak:

Tencerenin içine yanık kısmını kaplayacak kadar toz deterjan koyun.

Üzerine yine yanıkları geçecek kadar su ilave edin.

Karışımı kaynattıktan sonra yaklaşık iki saat bekleyin ve ardından sünger ile temizleyin.

Eğer yeteri kadar temiz olmazsa işlemi tekrarlayabilirsiniz.

İkinci yöntem ise:

İki su bardağı sirkeyi ve iki tatlı kaşığı karbonatı tencereye ekleyin.

Bir saat kadar bekletin ve ardından karışıma iki su bardağı su ilave ederek kaynatın.

Kaynamanın ardından 24 saat beklemelisiniz.

Ertesi gün bulaşık süngeri ya da teliyle tencereyi kolayca temizleyebilirsiniz.

Tencerenin kararan tabanı için ise:

Tencereyi her zamanki gibi yıkayıp iyice kurulayın.

İki yemek kaşığı tuzu, bir yemek kaşığı karbonatı ve mümkünse pH değeri nötr olan bir bulaşık deterjanını bir kapta karıştırın.

Kremsi bir kıvam alan karışımı tencerenin altına iyice sürün ve beş dakika kadar bekleyin.

Ardından bulaşık süngeri ile yumuşamış kiri iyice ovarak temizleyin ve tencereyi her zamanki gibi yıkayın.

Anahtar Kelimeler:
Araran çaydanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem uyarısı!
Deprem uyarısı!
KTOEÖS, okullardaki öğretmen eksikliğine dikkat çekti
KTOEÖS, okullardaki öğretmen eksikliğine dikkat çekti
Ombudsman Benli’yi yine haksız buldu!
Ombudsman Benli’yi yine haksız buldu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim