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Kedilerde ağız kokusu neden olur?

Tıpkı insanlarda olduğu gibi evcil hayvanlarda da ağız kokusu sorunuyla karşılaşabiliriz.

15 Eylül 2021 Çarşamba 12:35
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Kedilerde ağız kokusu neden olur?

Kedilerin nefeslerinde bazı nedenlerden ötürü koku olabilir. Kedi sahibiyseniz, sevimli dostunuzun ağız kokusunun nedenlerini bilmeniz son derece önemli. 'Kedilerde ağız kokusu neden olur?' sorusunun cevabı haberimizde...

İnsanlar gibi kedilerin de bazı sebeplerden ötürü ağzı kokabilir. Bunun nedenleri arasında biyolojik ve çevresel durumlar da var. Kedilerin ağız kokusuna çözüm bulabilmek için öncelikle ağız kokusunun neden meydana geldiğini çözmek gerekir. Kedilerde ağız kokusu şu gibi nedenlerden dolayı olabilir:

Kedilerin ağızları yeterince temiz olmadığı zaman bakterilerden dolayı ağızları kokabilir.

Diş ve dişeti hastalıkları nedeniyle bu sorun meydana gelebilir.

Kalitesiz beslenme

Bazı cilt hastalıkları

Yediği mama türü

Özellikle yetersiz hijyen nedeniyle kedilerin ağızları kokabilir. Yetersiz hijyen ağızlarında bakterilerin çoğalmasına yol açar ve ağız kokusu ortaya çıkar. Solunum yolu hastalıkları da ağız kokusuna sebep olabilir.

KEDİLERİN AĞZI KOKTUĞU ZAMAN NE YAPILMALI?

Kedilerin ağzı koktuğu zaman öncelikle soruna bağlı olarak çözüm yöntemleri ele alınmalı. Örneğin doğru beslenme yapılmalı, kaliteli mama kullanılmalı, diş sağlığına dikkat edilmeli ve periyodik olarak veterinere götürülmeli.

Anahtar Kelimeler:
Kedilerde Ağız Kokusu
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