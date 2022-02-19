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Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

Özellikle ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programıyla hafızalara kazınan ve 21 Mart 2014 günü spor yaptıktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında spor yorumcusu Ozan Zeybek açıklamalarda bulundu.

19 Şubat 2022 Cumartesi 20:03
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Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?
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8 yıldır komada olan ekranların sevilen yüzü Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor yaptıktan sonra saunaya girdi. Saunanın ardından fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilen Işık, beyin kanaması geçirerek hemen ameliyata alındı. Ameliyatın ardından komaya giren Kenan Işık yıllardır komadan çıkamadı. Sevenleri ise Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl olduğunu merak ediyor. 

Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu olan ve özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile hafızalara kazınan Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında spor yorumcusu Ozan Zeybek açıklamada yaptı.

"KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ"

Zeyrek, “Doktoru şunu söylüyor. 8 yıl olacak diyorum dile kolay. 8 yıl ne 8 hafta yatamazsın. Ama şu var bakımı süper, Kenan Işık’ı nasıl görüyorsanız tertemiz, her gün sakal tıraşı yapılıyor. İyi besleniyor, böyle yatan hastalarda yara olur, zayıflama olur Kenan Işık bıraktığınız gibi. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 19.02.2022 21:08
Anahtar Kelimeler:
Kenan Işık
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