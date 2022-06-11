Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Av silahıyla köpek öldürdü
Av silahıyla köpek öldürdü

KKTC Cittaslow Ağı, İtalya’daki Uluslararası Cittaslow Ağı Genel Kurulu’na katıldı

 KKTC Cittaslow Ağı’ndan bir heyet, İtalya’nın Orvieto kentinde düzenlenen Cittaslow Ağı Genel Kurulu’na katıldı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 15:23
12 Okunma
KKTC Cittaslow Ağı, İtalya’daki Uluslararası Cittaslow Ağı Genel Kurulu’na katıldı
banner48

Toplantıda KKTC Cittaslow Ağı’nı temsilen Ağ Başkanı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve beraberlerindeki heyet yer aldı.

KKTC Cittaslow Ağı’ndan TAK’a verilen bilgiye göre, Cittaslow Genel Kurulu’nda Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağ Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli birer konuşma yaptı.

Uluslararası Cittaslow Ağı’nın gelecek yılki ajandasının ele alındığı toplantıda, Zurnacılar, KKTC ağının yıllık raporu hakkında bilgi verirken, Sarıçizmeli de KKTC’de gündemde olan belediyeler reformundan bahsetti ve cittaslow belediyelerin kapatılmaması için yardım istedi.

-Mehmetçik ve Foça arasında Cittaslow Turist Değişim Protokolü

Öte yandan Mehmetçik Belediyesi ile ve İzmir Foça Belediyesi arasında “Cittaslow Turist Değişim Protokolü” imzalandı.

Cittaslow Ağı Genel Kurulu için İtalya’nın Orvieto kentinde bulunan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün imza attığı protokol, iki belediyenin bölgelerine ait güzellikleri tanıtmayı, yerel üreticilere destek vermeyi, dayanışmayı, birbirlerinin ortak noktalarını geliştirmeye yardımcı olmayı ve karşılıklı yarar sağlamayı amaçlıyor.

Protokolün ayrıca, cittaslow uygulamalarına yer vermek, yerel ürünleri ön plana çıkarmak ve tanıtıp proje üretmek gibi hedefleri de bulunuyor.

Protokol uyarınca iki belediye birlikte sosyal projeler hazırlayıp uygulayacak.

İtalya’daki toplantıya katılan KKTC Cittaslow Ağı heyetinin yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de şiddetli deprem
Akdeniz'de şiddetli deprem
Benter Çocuklar ile Selfie Çekti
Benter Çocuklar ile Selfie Çekti
Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü
Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim