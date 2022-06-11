KKTC Cittaslow Ağı, İtalya’daki Uluslararası Cittaslow Ağı Genel Kurulu’na katıldı

Toplantıda KKTC Cittaslow Ağı’nı temsilen Ağ Başkanı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve beraberlerindeki heyet yer aldı.

KKTC Cittaslow Ağı’ndan TAK’a verilen bilgiye göre, Cittaslow Genel Kurulu’nda Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağ Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli birer konuşma yaptı.

Uluslararası Cittaslow Ağı’nın gelecek yılki ajandasının ele alındığı toplantıda, Zurnacılar, KKTC ağının yıllık raporu hakkında bilgi verirken, Sarıçizmeli de KKTC’de gündemde olan belediyeler reformundan bahsetti ve cittaslow belediyelerin kapatılmaması için yardım istedi.

-Mehmetçik ve Foça arasında Cittaslow Turist Değişim Protokolü

Öte yandan Mehmetçik Belediyesi ile ve İzmir Foça Belediyesi arasında “Cittaslow Turist Değişim Protokolü” imzalandı.

Cittaslow Ağı Genel Kurulu için İtalya’nın Orvieto kentinde bulunan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün imza attığı protokol, iki belediyenin bölgelerine ait güzellikleri tanıtmayı, yerel üreticilere destek vermeyi, dayanışmayı, birbirlerinin ortak noktalarını geliştirmeye yardımcı olmayı ve karşılıklı yarar sağlamayı amaçlıyor.

Protokolün ayrıca, cittaslow uygulamalarına yer vermek, yerel ürünleri ön plana çıkarmak ve tanıtıp proje üretmek gibi hedefleri de bulunuyor.

Protokol uyarınca iki belediye birlikte sosyal projeler hazırlayıp uygulayacak.

İtalya’daki toplantıya katılan KKTC Cittaslow Ağı heyetinin yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.