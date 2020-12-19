KKTC’de siyaset!

Çin, Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere…

BM’nin beş daimisi…

Hem de gadimi daimi!

Ne diyorlar?

Federal çözüm ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi…

—*-*-

AB…

Fransa…

Almanya…

-*-*-

Kanada…

Avustralya…

Japonya…

-*-*-

İsrail…

Yunanistan…

İtalya ve de İspanya…

-*-*-

Ne diyorlar?

Federal çözüm ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi…

-*-*-

Mevlüt bey…

Ersin başkan…

Tahsin abim…

Ne diyorlar?

İki devletli çözüm!

-*-*-

Ben ne diyorum?

Hayırlı olsun canım!

Ne diyeyim ki!

-*-*-

Dalga mı geçeyim?

Alay mı edeyim?

Şakaya mı vurayım?

-*-*-

İki devletli canım iki devletli!

Hem de egemen iki devlet!

Tamamdır!

Ulusal basınımız da desteklesin!

Tamamdır!

Amerika’yı da kınayalım!

-*-*-

Pek yakında, yukarıda adını yazdığım “tümü Rum yanlısı devletler”; merak etmeyin, bir şekilde “döner” ve hepsi “KKTC’yi tanır”…

Tanıyacaklar!

Nere gidecekler da tanımayacaklar!

-*-*-

Anastasiadis mi?

Sayenizde, “çözümcü” oldu bile!

Ne diyeyim?

-*-*-

Tüm Dünya’yı karşımıza almanın nasıl bir başarılı siyaset olduğunu düşünüyorum, düşünüyorum, çözemiyorum!

En azından “Azerbaycan?” diye bakıyorum; Karabağ sorununda Azerbaycan, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile ne yazık ki “kaderdaş!”...

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Sahi, neyimizde hayır kaldı?

Memleket, hırsızlıktan geçilmiyor ve son günlerde ne yazık ki hırsızlık yapanlar, “eğitim” diyerek ülkeye davet edip de aç bıraktığımız yabancı çocuklar!

-*-*-

İnsan kaçakçılığı boyumuzu aştı!

Tekneyle gelen 20 kişiden 11’i Koronavirüs pozitif!

Göçmenlerle ilgili yasamız yok, yasa yapmayı akla getiren de yok!

Varsa yoksa “iki devlet”...

İnsanlar aç!

Ve aç kaldıkları için hırsızlıktan ya da fuhuştan başka şansları kalmıyor!

Çözüm?

Ne çözümü?

İki devletli olacak çözüm!

Bize ne açlıktan!

Bakın, Mevlüt bakanımız, Lute hanıma da söyledi zaten!

-*-*-

Sahi, aşı ne oldu?

Biz de aşı olacak mıyız?

Kim verecek bize aşıyı?

“Devlet” anlamındadır bu “kim?”

Yani “hangi devlet?”

Bizim eşit devlet dediğimiz KKTC mi?

Türkiye mi?

Yoksa Kıbrıs Cumhuriyeti mi?

-*-*-

Ali Pilli diyor ki, “... Güney Kıbrıs’ın alacağı AB aşılarından 300 bin adet bizim de hakkımız!”...

Allah Allah!

Hani “iki devlet” Ali bakanım?

Yoksa sen “federalist” misin?

-*-*-

Çok merak da ediyorum, mesela “en şahin çözümsüzlükçü ayrı devletçi” Tahsin bakanım, hangi aşıyı yaptıracak?

Yoksa aşıya karşı mı?

Özellikle de Ali bakanımın dediği “hakkımız olan aşılar”la ilgili ne düşünüyor?

-*-*-

Haaa bu arada Koronavirüs konusunda patladık!

Bu satıları yazarken, aklıma tek bir şey geldi; ilk günlerdeki gibi tamamen kapanmak!

Yani “full” sokağa çıkma yasağı!

Efendim, aç kalacağız!

E onu da “hükümet” düşünsün biraz...

-*-*-

Amerika’yı protesto edip de Jo Biden’ı üzüntüden ve acıdan yatağa düşüreceklerine; para bulup maaş ödesinler; para bulup eve kapanan işsizlere katkıda bulunsunlar!

Örneğin, ne bileyim ama boruların parası, hastanenin ödemesi gibi, Türkiye vereceğinden kessin; işimize bakalım!

İki devletli çözüm ha!

Helal sizlere!

Olmuyor, olmuyor, federal çözüm bize çok uzak!

İki devletli çözüm!

Ayran olmasa da olur, biz mıçmaya atla gitmeyi seven bir halkız!

Yaaaa...

-*-*-

Herkesi riske atan bir kişiden söz ediliyor!

Hastanede kalıyormuş üstelik!

Bu nasıl bir lahana turşusu, bu nasıl bir perhiz çeşididir Allah aşkına?

Temaslı takibiniz hani çok mükemmeldi?

Gözünüzün içindeki adam size öyle bir konti attı ki; ömür boyu bedelini ödeyeceğiz gibime geliyor!

Haaaa adam suçlu mu?

Bence adamda kesinlikle insani ve ahlaki sorun var ama asıl suçlu devlet!

-*-*-

Bugün hep ondan bundan yazarken, bir okuyucunun hatırlattığı konu da aklıma geldi:

“... Londralılar aşılanırsa, KKTC’ye gelebilir mi?”...

Ve bu sorudan yola çıkarak, şu soru da aklıma oturdu:

“... Öğrencileri aşılayıp ülkeye getirebilir miyiz?”

Ve kontr bir soru:

“Aşı parasını kim ödeyecek?”

Cevap vereyim:

“Türkiye borular konusundaki gibi hesaptan düşsün abi!”

-*-*-

Ve yine bir soru:

“... Türkiye’deki ve Güney Kıbrıs’taki kumarcılar aşı yaptırdıklarını belgelerlerse, casinolarımıza gelebilirler mi?

Bunların aşı paralarını casinolar ödesin mi?

-*-*-

Sağlık Üst Kurulu’na soruyorum bu soruları...

Elbette haddim değil, hakkım da yok!

Ama sahi, sizin aldığınız kararları Başbakan’ın değişme hakkı da yokmuş!

-*-*-

Çok yaşa KKTC!

Ne federal çözümü kardeşim!

Bize ne Dünya karşımızdaysa!

Bize ne Anastasiadis’i güvercin yaptıysak!

Egemen eşit iki devlet en güzeli!

Yani açık ya da gizli; “çözümsüzlük!”...

-*-*-

Çekilin, savulun, KKTC Hükümeti güvenoyu alıyor!

Yaaaa, hepimiz de hükümetimize çok güveniyoruz!

Dünya’yı karşımıza alıp ki devletli çözüm de isteyecek; Amerika’yı yazılı olarak kınayacak, Koronavirüs’ü ceviz macunu suyu ile yenecek; hatta ve hatta spor ambargosunu da bir kaç haftaya kalmaz, kaldıracak!

Helal!

-*-*-

Kapatın gitsin!

Sınırı kapatın, iş yerlerini kapatın, her yeri kapatın!

Açık tuttunuz da ne oldu ki?

Hepimizi eve kapatın!

3 hafta kimse sokağa çıkmasın!

Belki bu süre içerisinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” aşılarımızı da verir...

Ne bileyim; gerçekten merak ediyorum, iki devletli çözümcüler de aynı aşıdan olacak mı?

Yoksa onlar, TC’den Çin aşısının gelmesini mi bekleyecek?

Ne yalan söyleyeyim, gerçekten ve cidden milliyetçi iki devletçi ganimetçi ekiplerimizi çok merak ediyorum; “Rum’un verdiği aşı, kaba etlerine girer mi?”