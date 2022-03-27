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Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can'la izleyici arasındaki diyalog damga vurdu!

Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can'la izleyici arasındaki diyalog damga vurdu! "Rahmetli oldu" deyince salon buz kesti

27 Mart 2022 Pazar 16:08
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Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can'la izleyici arasındaki diyalog damga vurdu!
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Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan programı Konuşanlar'ın son bölümüne Kaya ve izleyicisinin "iş güvenliği" diyaloğu damga vurdu. Kaya, izleyicisine "Böyle bir iş yapıp kemer takmayan var mı?" diye sorunca bir konuşanlar izleyicisi lafa girdi. İzleyici "Var var benim eniştem düştü iki gün önce" deyince Hasan Can Kaya, "Nasıl durumu?" diye sordu. İzleyici ise "rahmetli oldu" yanıtını verdi. Bu sırada büyük şaşkınlık yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen kanalında en çok izlenen programlar arasında yer alan Konuşanlar, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Programın son bölümüne ise Hasan Can Kaya ile konuğu arasındaki diyalog damga vurdu.

MESLEĞİNE DAİR BİLGİLENDİRME YAPTI

Yeni bölümde İş Güvenliği uzmanlığı yaptığını söyleyen bir izleyici mesleğine dair bazı bilgilere yer verdi. Bir şantiyede çalıştığını söyleyen izleyici inşaatta yüksekte çalışan birinin kemer takması gerekirken takmadığını söyleyip bu tarz durumlarda iş tanımı gereği uyarmak durumunda olduğunu söyledi.

"RAHMETLİ OLDU" YANITINI VERDİ

Sunucu Hasan Can Kaya bunun üzerine "Böyle bir iş yapıp kemer takmayan var mı?" diye sorunca bir konuşanlar izleyicisi lafa girdi. Konuşanlar izleyicisi "Var var benim eniştem düştü iki gün önce" deyince Hasan Can Kaya, "Nasıl durumu?" diye sordu. İzleyici tebessüm ederek "rahmetli oldu" yanıtını verdi. Programı izleyenleri şaşkına çeviren bu yanıt Hasan Can Kaya'nın da dikkatini çekti ve "Bu kadar kafaya takmasaydın keşke hayatım" diyerek izleyiciyi ti'ye aldı.

"ÜZÜLDÜM TABİİ AMA GİDEN GELMİYOR"

Birkaç gün önce yakınını kaybeden ve sonrasında Konuşanlar programına katılan izleyici bu durum üstüne gülerek, "Üzüldüm tabi ki ama yapacak bir şey yok. Giden geri gelmiyor" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
KonuşanlarHasan Can
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