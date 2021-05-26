Lahanadan yapı malzemesi üretildi

Her yıl milyonlarca ton sebze ve meyve artığı çöpe gidiyor. Japonya'dan bilim insanları bu atıkları değerlendirmek için yeni bir yöntem geliştirdi.



Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar geliştirdikleri metodla soğan, portakal kabuğu ve kabak gibi gıdaları yapı malzemesine dönüştürdü.



Yayımladıkları makalede araştırmacılar her yıl milyonlarca ton artığın doğaya kazandıralamadığını belirtti. Sürdürülemez olarak nitelendirilen bu sürecin hem masraflı hem de çevre dostu olmayan bir alışkanlık olduğu aktarıldı.



Araştırma ekibinden Yuya Sakai, "Amacımız deniz yosunu ve yaygın kullanılan gıdaların atıklarını en az çimento kadar güçlü yapı malzemelerine dönüştürmekti" dedi.

SICAK BASINÇ UYGULANDI



Deniz yosunu Türkiye'de kullanılmasa da Japon mutfağında en çok tüketilen ürünlerden biri.

Odun tozlarının dönüştürülmesinde kullanılan sıcak basınç konsepti toz haline getirilen gıda atıklarının dönüştürülmesine ilham verdi.



Bilim insanları vakumla kurutulup toz haline getirilmiş gıdalar suyla karıştırıp yüksek sıcaklıklı bir basınca maruz bıraktı. Karışım bu işlem esnasında şekillendirildi.



Bal kabağı dışında kullanılan bütün sebze ve meyvelerin yapılan testlerden geçtiği belirtildi. Ayrıca Çin kabağı yapraklarının çimentodan üç kat daha güçlü olduğu tespit edildi.