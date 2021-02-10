Mali Protokol yarın imzalanıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün KKTC’ye geliyor...

Ziyaretinde Oktay'a Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek.

Bugün saat 14.00 sıralarında Ercan Havalimanına inecek olan Fuat Oktay, saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Yapılacak görüşmenin ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, saat 16.00’da Fuat Oktay’ı kabul edecek.

Yapılacak görüşmelerin ardından Oktay, önce T.C. Büyükelçiliğine ardından da akşam yemeği için tekrar Cumhurbaşkanlığına geçecek.

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saat 10.00’da baş başa bir görüşme gerçekleştirecek, heyetler arası görüşmenin de gerçekleştirilmesinin ardından mali protokol için imza töreni düzenlenecek.

KKTC ziyareti sırasında TRT’de yayınlanacak olan ve ülkemizde çekimleri süren ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin setine de ziyaret gertçekleştirecek olan Fuat Oktay, 16.40’ta adadan ayrılacak.