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Maraton yeniden başlıyor...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi parti heyetleriyle görüşecek.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:08
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Maraton yeniden başlıyor...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yeni hükümetin oluşumunu en erken sürede tamamlamak üzere Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin heyetleriyle istişarede bulunacak.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tatar bugün saat 15.30’da YDP, 16.00’da HP ve 16.30’da DP heyeti ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar yarın ise saat 11.00’de CTP, 14.00’te UBP heyetiyle istişare görüşmesinde bulunarak siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini dinleyecek, daha sonra yeni hükümetin oluşumu ile ilgili görevlendirmede bulunacak.

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