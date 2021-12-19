MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Hep seni örnek göstereceğiz!

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, takım oyunlarının ardından potaya üç eleme adayı göndermişti. TV8'in sevilen yarışma programında Araz, Eren ve Mert eleme turunda mücadele etti. Kakule ile yaratıcı tabaklar çıkaran üç isim arasından biri MasterChef olma hayallerine veda etti. İşte, MasterChef'te yaşananlar...

19 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

İki takım arasından kaybeden takımın potaya gönderdiği üç yarışmacı pazar akşamı yarışmada kalmak için mücadele etti. Araz, Eren ve Mert, jürinin kendilerinden istediği kakule ile yaratıcı lezzetleri çıkarmak için üstün çaba sarf etti. Tadımın ardından jüri oylaması ile Araz ve Mert 17 puanla berabere kalırken Eren ise ilk turun birincisi oldu.

İkinci turda da Danilo Zanna'nın imza tabağını çıkaran üç ismin yemekleri oylandı. Mert toplam 35, Eren 45 ve Araz da 33 puan aldı ve böylece yarışmaya veda eden isim Araz oldu.

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Araz sen benim özenle izlediğim yarışmacılarından bir tanesisin. Birçok yarışmacıya umut oldun. Ben senin bu meslekte kafayı taktığın sürece daha da ileri gideceğini düşünüyorum, ustan olarak bırakmanı istemiyorum. Sen bu mesleğe yakışırsın ve devam etmelisin. Hep seni örnek göstereceğiz'' dedi.

Somer Şef, "Bugün bir iki hatayı yapmasan yolun daha da ileriye giderdi. Çok seviyorsun mutfağı onu kariyere dönüştürmek büyük lüks. İnşallah sen de bu yolda gidersin. Bize çok şey kattın, en önemlisi bence takım oyuncusunun nasıl olduğunu gösterdin. Ne zaman istersen görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Araz elendiğini öğrendikten sonra şu açıklamalarda bulundu: Burada çok güzel bir serüven yaşadım. Gururlu bir noktadayım, güzel bir yere kadar getirebildim bence. Basit hataları herkes her zaman yapabilir. Elimden geleni yaptım. Mutfağı da bırakmayacağım.

Önlüğü çıkarıp teslim ettim. Birçok şefin arasından sekizinci olarak veda ediyorum. Diğer insanlara örnek olsun hiçbir zaman tutkularını baskılamasınlar.