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Nöbetçi Eczaneler / 13 Şubat 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

13 Şubat 2021 Cumartesi 09:40
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Nöbetçi Eczaneler / 13 Şubat 2021

LEFKOŞA:

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

 0392 227 61 81

***

EDA ENVER ECZANESİ

 Şht.Arseven Sk.No:6 Devlet Hast.Karşısı Lefkoşa

 03922234810

***

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa

 03922279155

***

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent alt geçit güney istikameti, YENİKENT

 2241545

***

DERYA ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

 03922276198

***

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

 03922277874

GİRNE:

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.

 03928150009

 ***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 03928152585

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne

 03928160123

***

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 03928153620

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

 05338575494

GAZİMAĞUSA:

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 03923654735

***

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa

 0392 365 38 68

 ***

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 03923663773

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

 03923654280

 GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 03927141190

***

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

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