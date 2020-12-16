Nöbetçi Eczaneler / 16 Aralık 2020

LEFKOŞA:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
03922236750
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NİLCAN AVCIN ECZANESİ
Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa
2232333
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SEVCAN ECZANESİ
ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA
0392 227 60 71
GİRNE:
PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE
05338575494
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne
03928161213
GAZİMAĞUSA:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa
03923656838
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OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
3301 720
LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
03927277470