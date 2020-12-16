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Nöbetçi Eczaneler / 16 Aralık 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:18
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Nöbetçi Eczaneler / 16 Aralık 2020

LEFKOŞA:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

 03922236750

***

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa

 2232333

 ***

SEVCAN ECZANESİ

 ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA

 0392 227 60 71

GİRNE:

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

 05338575494

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne

 03928161213

GAZİMAĞUSA:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa

 03923656838

***

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

 03923669297

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

 3301 720

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

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