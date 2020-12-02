Nöbetçi Eczaneler / 2 Aralık 2020

LEFKOŞA
İZEM ECZANESİ
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı / Lefkoşa
03922280040
ENVER ECZANESİ
74 Atatürk Meydanı Lefkoşa / Lefkoşa
03922272567
ORHAN BERKE ECZANESİ
Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi 3. Etap N0:3 Ortaköy ,Belça Kermiya arkası Eczacılar Birliği yanı Harup Sokak / Lefkoşa
03922233121
GAZİMAĞUSA
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk / Gazimağusa
03923650112
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa / Gazimağusa
03923653130
GİRNE
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne
03928223202
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne / Girne
03928157075
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt
03927143005
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke
03927277649
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele
0548 860 55 54