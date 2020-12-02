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Nöbetçi Eczaneler / 2 Aralık 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

02 Aralık 2020 Çarşamba 09:08
536 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 2 Aralık 2020

LEFKOŞA

İZEM ECZANESİ

 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı / Lefkoşa

 03922280040

ENVER ECZANESİ

 74 Atatürk Meydanı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922272567

ORHAN BERKE ECZANESİ

 Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi 3. Etap N0:3 Ortaköy ,Belça Kermiya arkası Eczacılar Birliği yanı Harup Sokak / Lefkoşa

 03922233121

GAZİMAĞUSA

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk / Gazimağusa

 03923650112

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa / Gazimağusa

 03923653130

GİRNE

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne

 03928223202

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne / Girne

 03928157075

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143005

LEFKE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

 0548 860 55 54

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