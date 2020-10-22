Nöbetçi Eczaneler / 22 Ekim 2020

LEFKOŞA:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI)
03922271116
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DAĞMAN ECZANESİ
AliRıza Efendi Cad. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi yolu Ortaköy Cami sırası Gülşenoğluları Baklava karşısı Vakıflar İşhanı No:51 /E Lefkoşa (Analiz Computer yanı )
3301 022
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HAZAL REİS ECZANESİ
Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa
0392 228 65 05
GİRNE:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne
0392 815 20 69
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EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE
05488811811
GAZİMAĞUSA:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
03923656939
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ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa
0392 365 24 92
GÜZELYURT:
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
03927147052
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649