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Nöbetçi Eczaneler / 22 Ekim 2020

Ülke Genelinde Eczaneler Listesi...

22 Ekim 2020 Perşembe 09:06
634 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 22 Ekim 2020

LEFKOŞA:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI)

 03922271116

***

DAĞMAN ECZANESİ

 AliRıza Efendi Cad. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi yolu Ortaköy Cami sırası Gülşenoğluları Baklava karşısı Vakıflar İşhanı No:51 /E Lefkoşa (Analiz Computer yanı )

 3301 022

***

HAZAL REİS ECZANESİ

 Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa

 0392 228 65 05

GİRNE:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne

 0392 815 20 69

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE

 05488811811

GAZİMAĞUSA:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 03923656939

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa

 0392 365 24 92

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 03927147052

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 03927277649

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