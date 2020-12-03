Nöbetçi Eczaneler / 3 Aralık 2020

LEFKOŞA
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara / Lefkoşa
03922276695
SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı / Lefkoşa
03922272064
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922241210
GAZİMAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa / Gazimağusa
03923656922
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa
03923663350
GİRNE
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne
03928153626
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta / Girne
03928218410
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt
03927141222
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke / Lefke
05338419578
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele
03923714006