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Nöbetçi Eczaneler / 3 Aralık 2020

03 Aralık 2020 Perşembe 09:54
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Nöbetçi Eczaneler / 3 Aralık 2020

LEFKOŞA

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara / Lefkoşa

 03922276695

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı / Lefkoşa

 03922272064

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922241210

GAZİMAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656922

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923663350

GİRNE

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne

 03928153626

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta / Girne

 03928218410

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt

 03927141222

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke / Lefke

 05338419578

İSKELE

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele

 03923714006

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KKTC Gazete Manşetleri / 3 Aralık 2020
KKTC Gazete Manşetleri / 3 Aralık 2020
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