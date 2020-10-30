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Nöbetçi Eczaneler / 30 Ekim 2020

Ülke Genelinde Eczaneler Listesi...

30 Ekim 2020 Cuma 09:44
676 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 30 Ekim 2020

LEFKOŞA:

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922273700

***

ÖZGÜ TANSUĞ ECZANESİ

 Öğretmenler Cad. HacıAli Sitesi 3 N0: 13/A Ortaköy BELÇA Market yanı Lefkoşa

 2232 425

***

PAPATYAM ECZANESİ

 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 03922282330

GİRNE:

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

 03928151447

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

 0392 815 46 11

 GAZİMAĞUSA:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa

 03923656060

**

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 03923660391

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 0392 714 23 16

 İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 03923712856

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

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KKTC Nöbetçi EczanelerNöbetçi Eczaneler
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