Nöbetçi Eczaneler / 30 Ekim 2020

LEFKOŞA:
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922273700
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ÖZGÜ TANSUĞ ECZANESİ
Öğretmenler Cad. HacıAli Sitesi 3 N0: 13/A Ortaköy BELÇA Market yanı Lefkoşa
2232 425
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PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
03922282330
GİRNE:
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
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ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0392 815 46 11
GAZİMAĞUSA:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa
03923656060
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ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
03923712856
LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
03927277470