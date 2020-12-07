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Nöbetçi Eczaneler / 7 Aralık 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

07 Aralık 2020 Pazartesi 09:42
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Nöbetçi Eczaneler / 7 Aralık 2020

LEFKOŞA:

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922273700

***

CEVHER ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa

 0392 227 72 51

***

ÖZGÜ TANSUĞ ECZANESİ

 Öğretmenler Cad. HacıAli Sitesi 3 N0: 13/A Ortaköy BELÇA Market yanı Lefkoşa

 2232 425

GİRNE:

DEFNE ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:20 Girne

 03928153516

***

DÜNYA ECZANESİ

 Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

 03928150009

GAZİMAĞUSA:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa

 03923662999

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA

 03923653631

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

 İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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