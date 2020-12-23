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Nöbetçi Eczaneler Listesi / 23 Aralık 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

23 Aralık 2020 Çarşamba 09:45
621 Okunma
Nöbetçi Eczaneler Listesi / 23 Aralık 2020

LEFKOŞA

SABİHA BULDUK ECZANESİ

 Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir/Lefkoşa - Orman Dairesi Yolu / Lefkoşa

 03922286565

GÜLNUR ECZANESİ

 Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa / Lefkoşa

 03922236630

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı / Lefkoşa

 0392 228 25 72

GAZİMAĞUSA

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923654280

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923648494

GİRNE

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu / Girne

 0392 822 41 42

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu / Girne

 0392 822 41 42

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143005

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 0392 728 83 12

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele

 05391099577

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