KKTC’de nüfusumuzu bilmiyoruz…

“Nüfus” derken, devlet sınırları içerisinde sayım yapıldığı anda yaşam sürenleri mi yoksa “vatandaşları” ı kast ediyoruz!

Yoksa “Kıbrıslı Türkleri” mi merak ediyoruz!

Veya Kıbrıs Türkleri’ni mi?

Ne bileyim, Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri mi?

-*-*-

Nüfus, bir devlet için çok önemlidir.

Eğitimini, ekonomisini, ekmeğini, sabununu, yolunu, otobüsünü her cins gavolozunu nüfusa göre hesaplar devletler.

-*-*-

Dünya’da devletlerin nüfusları “bir tane”dir!

Yani filanca ülkenin farklı kavramlarla açıklanan nüfusları yoktur!

KKTC’de ise “de facto” ve “de jure” ifadeleri ile açıklanan nüfuslar söz konusudur.

“Var olan, o anda yaşayan nüfus” “de facto” olan nüfustur ki biz bunu bilmiyoruz!

De jure olan ise “hukuken” var kabul edilen genelllikle de vatandaşlık üzerinden belirtilen nüfustur…

-*-*-

Veya “de facto”; hukuken kabul edilmeyen dir…

De jure ise hukukun kabul ettiğidir…

-*-*-

Karmakarışık bir konu!

Değil mi?

-*-*-

Peki bizim merak ettiğimiz nüfus, bilmediğimiz nüfus hangisidir?

Burası çok önemli!

Bu soru çok önemli!

Çünkü biz, “KKTC’nin de jure nüfusunu biliyoruz”…

Hani açıklıyor ya bazen içişleri bakanları…

385 bin veya 300 bilmem kaç bin!

Bunlar, KKTC vatandaşlarıdır…

-*-*-

Ama bir de jure nüfus da, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yani Güney’deki devletin “kabul ettiği” nüfus cinsimiz söz konusudur…

O nüfusu biliyor muyuz?

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes!

Ama belge almayanlar yani pasaportsuz olanlar var!

Onlar kaç kişi?

Bilmiyoruz!

Alanlar kim?

Kıbrıslı Türkler mi?

Kıbrıs Türkleri mi?

Kıbrıs’ta yaşayan Türkler mi?

-*-*-

Rum Yönetimi de bazen, şu kadar bin kimlik, şu kadar bin de pasaport verdiğini açıklar…

Onlar mı Kıbrıslı Türk nüfusudur?

-*-*-

Veeeeee bizde bu karmaşa; son derece gamaşa bir şekilde devam ederken, sık sık “Peki İngiltere’de kaç Kıbrıslı Türk yaşar?” sorusu gündeme gelir!

İngiltere’de yaşam süren Kıbrıslı Türkler kimlerdir?

1920’lerden beri o ülkeye göç edenlerimiz vardır…

Mesela Nevvar Hikmet bey en bilinenlerdendir…

Hani oğlu bir zamanlar Muhafazakar Parti’den bir dönem milletvekili de olmuştu; Richard Hickmet!

Richard Hickmet’in torun çocukları var diye biliyorum!

-*-*-

1930’ların sonlarında Londra’ya giden Yeşilırmaklı Mimi amcamız vardı…

Mehmet Karafistan…

O’nun ilk oğlu Colin, geçtiğimiz ay yaşamını yitirdi… Yanılmıyorsam 78 yaşındaydı…

Kıbrıs’a hayatında hiç gelmediğini biliyorum…

-*-*-

Londra’da yaşarken, bir berberle tanışmıştım…

İsmi “Adam”dı!

“Edım” diyordu herkes…

Komşusu kebapçı Rum’du!

Çok güzel şeftali yapardı…

Adam, aylarca, yıllarca saçımı kesti; babasının Kıbrıslı Türk olduğunu nice zaman sonra öğrenmiştim!

Adam da hayatında Kıbrıs’a gitmemiş biriydi ve torunları vardı.

Bir gün berber dükkanında kebapçı ile Kıbrıs meselesini konuşurken lafa girmiş ve “söyle bu Rumlara ne zaman bir ders daha vereceğiz?” diye komşuyu kızdırmak istemişti!

Şaka yapmasa, “kökeni” öğrenmeyecektik!

-*-*-

İngiltere’de “şeker” ve “şeker hastalığı” gibi konularla ilgili dev bir laboratuvarın sorumlusu, 1950’lerde çocuk yaştayken Londra’ya giden, Larnaka kökenli bir profesör kadındı. Adı da Ten Feizi… Kız kardeşi de doktordu. İkisi de hayatlarında hiç Kıbrıs’a gitmemişti. (Tanıdığım yıla kadar en azından)…

-*-*-

Tracy Emin?

İngiltere’de resim veya ona benzer sanatları icra eden en ünlü kadındır…

Ve bu işten en çok para kazanan kadındır…

Ve babası, Aytotorolu ya da Aysergili mi desek; Kıbrıslıdır.

Yani Tracy’nin yüzde 50 kökeni de Kıbrıslıdır!

-*-*-

Köken?

Kıbrıs kökenli!

Kıbrıslı Türk kökenli!

İlginç!

Çünkü şu anda örneğin Londra’ya 1950’lerde giden kişilerin torunlarının torunları doğmuştur veya doğacaktır…

Hatta, 1953’te Londra’ya giden bir Kıbrıslı ağabeyimizin torununun torununun çocuğu 2020’de doğmuştur…

-*-*-

Trabzonspor’un kaptanlarından Kamil Ahmet; 2020’de Londra’da koronavirüsün bizden aldığı Kamil Ahmet amcamızın torunudur…

Kamil Ahmet, Kıbrıs kökenlidir…

British’tir!

Ve sanırım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olmuştur…

-*-*-

2021’de İngiltere’de nüfus sayımı yapılacak…

Bir önceki nüfus sayımında da benzer tartışma yaşanmıştı…

“Gelin bu sayımda İngiltere’de kaç Kıbrıslı Türk var öğrenelim” diyenler çıkmaya başladı!

-*-*-

“Diğer beyaz Akdenizli…” sınıf içerisinde yer alan boşluğa eğer “Turkish Cypriot” yazarsanız, köken ortaya çıkacak!

Ama, bir önceki sayımda, TC Londra Büyükelçisi, “Herkes Turkish yazsın” demişti…

Kürt dernekleri, “Sakın ha, Kürt olan Kurdish yazsın” diye çağrılar yapmıştı…

KKTC Temsilcisi, “Turkish Cypriot yazın” demişti.

Kıbrıslılar Merkezi ise “Kıbrıslı olan herkes Cypriot yazsın” diye çağrı yapmıştı.

Kafası normal olan herkesin o normal kafası bullezin haşlamasına dönmüştü!

-*-*-

Ve Adam’a sormuştum: “Sen ne yazdın?”

Yanıt: “Nereye?”

Soru: Nüfus sayımındaki etnik kökenle ilgili soruya?”

Yanıt: I don’t know! I’m British man!”…

Yani Adam, kökeni ile ilgili yere ne yanıt vereceği konusunda aslında gayet netti; o bir Britanyalı’ydı!

Kökeni, mökeni yok…

-*-*-

Buna, “doğal asimilasyon” deniyor bildiğim kadarıyla…

-*-*-

Kaç Kıbrıslı Türk kalmışız?

I don’t know!

Bilmiyorum!

Bilmiyoruz!

Bilemeyeceğiz!

-*-*-

Sadece az daha öldükçe; biraz daha tükendikçe; belki birilerinin aklı keser; alırlar kalanları bir kafese falan koyup; “aha bunlardan çok az kaldı” diye sergilerler!

-*-*-

Sonuç mu?

Bu yazıdan, dileyen dilediği ana fikri çıkarsın!

Kökenle çok uğraşmayın!

Yaşadığınız memlekete sahip çıkın, vergisini ödeyin, hizmetini talep edin!

Başka da bir şey demiyorum!

Veya aklıma gelirse, bu konuyu sonra yine deşeriz!