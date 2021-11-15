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Oktay: İki devletli çözüm sabır gerektiren bir yoldur

Oktay, bu öneriyi kararlıkla anlatmaya devam edeceklerini dile getirerek, “İki devletli çözüm, sabır gerektiren bir yoldur” şeklinde konuştu.

15 Kasım 2021 Pazartesi 11:32
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Oktay: İki devletli çözüm sabır gerektiren bir yoldur
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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, adada iki devletli çözümün müzakere pozisyonu olmadığını söyledi,  “Egemen eşitliğin tescili ve garanti altına alınması gerekir. Aksi halde çözümün yolunu açacak şartlar olmayacaktır” dedi.

Oktay, bu öneriyi kararlıkla anlatmaya devam edeceklerini dile getirerek, “İki devletli çözüm, sabır gerektiren bir yoldur” şeklinde konuştu.

 “Gerçekçi politika zamanı geldi, geçiyor” diyen Oktay,  “Nereden gelirse gelsin Türk tarafı hiçbir baskıya boyun eğmez” diye konuştu.

Oktay, Güney Kıbrıs'ın yeniden başlatacağını açıkladığı hidrokarbon çalışmalarına da değinerek, “Doğu Akdeniz’de macera arayanlar cevabını her şekilde bulur. Hiç merak etmesinler onları yalnız bırakmayız, kimseden çekinmeyiz.” dedi.

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